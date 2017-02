Le Premier ministre canadien avait la technique pour ne pas se laisser aller à une poignée de main déstabilisante de la part de Donald Trump. Et continue de marquer des points côté sexy.





Hier, lundi 13 février, Justin Trudeau a été héroïque ET sexy. D'abord, il a réussi à contrer les poignées de main bizarres du président américain Donald Trump. Celui-ci a la manie d'attraper solidement la main de son interlocuteur pour l'attirer assez violemment vers lui. Ce qui embarrasse dans la plupart des cas son vis-à-vis habitué, dans le monde de la diplomatie, à bien plus de retenue.

Le premier ministre canadien, accueilli à Washington par le président orange a contré cette valse en s'approchant très rapidement due Trump, lui bloquant ainsi la main entre leur deux torses. Et lui accolant une main sur l'épaule pour contrer tout autre mouvement américain. Well done ! Ce qui a été très apprécié sur la toile.

Ce qui a été très très apprécié aussi c'est le discours en français de l'homme politique canadien. Qui a carrément fait fondre le petit coeur de l'actrice Alyssa Milano hautement charmée au point d'avoir besoin d'un peu d'air.

L'héroïne de Charmed a publié une petite vidéo sur twitter à la manière des plus jeunes qui se racontent dans des "stories" en singeant "ce moment où tu découvres que Justin Trudeau est soooo sexy quand ik parle français", dans le cas d'Alyssa Milano !