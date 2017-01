Changement de look pour le chanteur de "Belinda" et il ne ressemble pas non plus à Claude François





C'est à travers sa story Instagram que le chanteur a montré sa métamorphose capillaire. Sa brosse blonde et longue n'existe plus, il a tout rasé et adopte donc un look "bad boy" auquel il est toujours revenu tout au long de sa carrière. Un nouveau départ qu'il salue d'un "back to the Basics" soit "Retour à l'essentiel".

Sa photo a été postée depuis Dubaï , où il se fait une pose avec des amis pour quelque jours. Mais sa tournée va reprendre tandis que son disque de reprises de Claude François cartonne : il est déjà certifié triple disque de platine avec plus de 400 000 exemplaires écoulés.