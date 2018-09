Une fois rentrées dans le pantalon, certaines chemises ne flattent pas (du tout) la silhouette. Le "military tuck" est une astuce toute simple pour y remédier.





Le vestiaire masculin doit beaucoup à l'armée. Desert boots, t-shirt blanc et bombers sont autant de pièces qui ont eu une carrière militaire avant d'atterrir dans notre vestiaire. Dans leur panoplie, les militaires ont également un petit geste qui peut vous changer la vie : le "military tuck". Il permet d'avoir meilleure allure lorsque l'on glisse notre chemise dans un pantalon ou un jean. On ne le sait que trop bien, à moins d'être déjà proche du corps avec une coupe slim, le tissu "déborde" souvent. Résultat : on est moins classe que l'on devrait être !

Les 4 étapes du "military tuck"

1. Mettez votre chemise dans votre pantalon comme vous le feriez habituellement, mais ne le boutonnez pas.

2. De chaque côté, attrapez le surplus de tissu entre votre pouce et votre index, pliez et rabattez-le vers l'arrière.

3. Refermez votre pantalon rapidement de manière à ce que les plis ainsi formés au niveau de vos hanches soient bien maintenus (une ceinture garantira un meilleur maintien).

4. Ajustez si nécessaire.

Vous devriez tout de suite voir la différence. Avec le "military tuck", vous serez élégant même dans une chemise un poil trop large.