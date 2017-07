Les hommes S’il est d'un naturel plutôt discret, Gaspard Ulliel n'en fascine pas moins la gent féminine. Acteur et mannequin, ce jeune homme aux cheveux longs et aux yeux clairs a tout pour plaire. Tout ce qu’il touche semble en effet se transformer en or.Si son visage ne vous est pas inconnu, c’est sûrement parce que vous avez eu l’occasion de l’apercevoir dans la publicité pour le parfum Bleu de Chanel réalisé par Martin Scorsese.Mais, bien évidemment, c’est loin d’être sa seule apparition sur écran. Acteur brillant, il a notamment joué dansAprès avoir décroché le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans, il a obtenu la récompense suprême du César du meilleur acteur pourde Xavier Dolan.

Du côté de sa vie privée, il est en couple depuis plus de 4 ans avec la mannequin Gaëlle Pietri. De leur amour est né un petit garçon qui a aujourd’hui presque 1 an et demi.