On l'a vu défiler lors du show déjanté de Philipp Plein. Ses yeux bleu électrique ont fait des étincelles et il a été adoubé par la papesse de la mode, Carine Roitfeld !





Après avoir fait craquer Internet avec son portrait posté sur Facebook en 2014 par la police de Stockton, arrêté pour une série de vols à main armée, le beau gosse n'a pas tardé, à sa sortie de prison, en mars 2016, à signer avec l'agence de mannequinnat «White Cross». L'homme est reconnaissant : son compte Instagram regorge de photos de lui (torse nu pour la plupart) remerciant pour le nouveau départ qui lui est donné.

Le jeune père de famille aux muscles tatoués à fait un pas de plus puisqu'il a défilé cette semaine lors de la fashion Week de New York, pour le créateur Philipp Plein.





Sa belle histoire continue, on a même pu le voir poser avec Carine Roitfeld, "ex" rédactrice en chef de Vogue US et toujours très suivie par la "fashion sphere". Sur son compte, elle a même parlé de lui comme son "nouvel ami" : Y aurait-il un shooting photo pour "CR Magazine" dans l'air ?

La collection du créateur déjanté était un concentré d'énergie gothique avec des mannequins hommes et femmes de toute nationalité défilant ensemble. Et qui a manifestement enchanté les invités.