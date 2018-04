Avant tout, choisissez un joli carnet qui vous inspire. Pas trop gros sinon la moitié des pages resteront blanches et pas trop fin non plus histoire d'avoir assez de place pour raconter vos anecdotes. Si vous ne souhaitez pas passer trop de temps à customiser la couverture, optez pour un carnet de voyage "tout fait" qui sera déjà dans le thème. Il est important de choisir un livret qui vous donnera envie d'écrire dedans.

© pexels



Une fois cette première étape effectuée, n'oubliez surtout pas de le mettre dans votre valise au moment de partir... et dans votre sac à dos pendant les excursions! De cette manière, vous pourrez facilement mettre la main dessus dès que vous avez quelque chose à y écrire. Nous vous conseillons soit de prendre des notes dès que vous voyez quelque chose qui en vaut la peine, soit de faire le résumé de votre journée avant de vous coucher. Peu importe la méthode que vous choisissez, écrivez toutes vos notes au crayon, plutôt en fin de livre histoire de laisser le début pour la mise en page "au propre". Ne soignez pas la présentation. La mise en forme de votre carnet se fera au retour de vacances uniquement !

Au retour de vacances, imprimez les photos qui vous plaisent le plus et réfléchissez déjà à la manière dont vous pourrez les intégrer dans votre histoire. Vous avez toute votre matière? Super, c'est maintenant l'étape la plus drôle !

Pour avoir un carnet de voyage très original, pensez à varier les mises en page (une grande photo avec un peu de texte, plein de petites photos, quelques mots-clés sans texte suivi) et les illustrations (dessins, cartes, plantes, peintures, photos). Testez la mise en page avant de coller les éléments car, une fois collés, il sera trop tard pour modifier votre page.





1. Utiliser des cartes

Nous vous conseillons d'appréhender votre carnet comme s'il s'agissait d'un journal de bord, en suivant l'ordre chronologique de votre voyage jour après jour (voire heure après heure). Si vous avez effectué un road trip, n'oubliez pas d'indiquer le trajet que vous avez parcouru avant même de raconter votre journée. Pour ce faire, imprimez une portion de carte sur Google Maps. Noircissez votre point de départ et votre point d'arrivée. Placez un bout de ficelle entre les deux et fixez-le bien. Ecrivez éventuellement la distance que vous avez parcourue et le temps que cela vous a pris.

© pinterest



2. User et abuser des icones

Une simple icone vaut parfois mieux qu'un long message. Vous avez particulièrement apprécié une excursion? Colorez trois étoiles sur quatre pour le dire. Il faisait beau? Hop, un petit soleil. Votre restaurant était bon mais vous a coûté très cher? Dessinez trois icones "dollars" pour le signaler. Veillez à utiliser les mêmes codes dessins à chaque fois !

© pinterest



3. Aérer son texte en plaçant des citations

Pour éviter que votre carnet de voyage soit trop dense, aérez votre texte en plaçant des citations sur le voyage, des phrases qui vous inspirent ou tout simplement les mots-clés résumant votre journée.

© pinterest



4. Dessiner

Même si vous n'êtes pas expert dans le domaine, imprimez des petits dessins sur internet et décalquez-les. Cela peut être des objets culturels représentatifs de votre voyage, des esquisses de bâtiments importants ou encore de la nourriture. Non seulement ça amène un côté sympa mais, en plus, il vous suffira de le voir pour vous rappeler un moment vécu.

© pinterest

5. Ne pas lésiner sur les couleurs...

Il n'y a de pire qu'un carnet de voyage monotone. Vous pouvez écrire votre texte en noir et entourer certains mots en couleur. Vous pouvez utiliser du papier collant de couleur pour coller vos photos. Bref, vous n'avez que l'embarras du choix.

© pinterest



6. ... et les accorder

Comme sur Instagram, vous pouvez créer des pages en utilisant les mêmes tons pour plus d'harmonie.

© pinterest



7. Amener du relief

Mais pas trop afin de pouvoir fermer votre carnet une fois qu'il sera totalement complété ! Comment amener du relief? En collant par exemple une feuille d'arbre que vous aviez mis à sécher façon herbier. En mettant des bouts de ficelles sur vos cartes (voir point 1). En collant une enveloppe remplie de photos sur l'une de vos pages.

© pinterest



8. Oublier les photos rectangulaires

Les photos au format rectangulaire sont ennuyantes. Découpez-les, créez de nouvelles formes. Bref, amusez-vous !

© pinterest



9. Etre dans le thème

C'est un carnet de voyage alors montrez-le en multipliant les éléments rappelant le thème. Tampons, timbres, appareil photo, étiquettes de valise, etc. ; autant de dessins faciles à utiliser sous forme d'autocollants qui agrémenteront vos pages simplement.

© pinterest



10. Chercher l'inspiration ailleurs

Il existe des dizaines de sites internet spécialisés en scrapbooking. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à trouver l'inspiration ailleurs avant de créer entièrement vos propres pages. Si vous vous inspirez qu'un carnet de voyage qui vous plait, veillez à changer quelques éléments pour que ce ne soit pas une simple copie mais véritablement une oeuvre personnelle.