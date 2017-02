Si vous en avez marre du temps frais de la Belgique et que vous avez envie d'évasion, ce top 10 vous fera voyager durant quelques minutes. Ce sera peut-être l'occasion pour vous de réserver vos vacances de cet été ou tout simplement de rêver devant ces villes hautes en couleur.





Chefchaouen, Maroc

Située dans le nord du Maroc, cette ville est célèbre dans le monde entier pour les teintes bleutées des murs de ses bâtiments. Idéale en été, lorsque le soleil vient renforcer les couleurs vives. De nombreux touristes passent des heures à se prendre en photo devant des fonds éclatants. Bien sûr, on peut faire de nombreuses autres choses dans cette ville comme par exemple admirer la vallée du Laou, les sources Ras El Maa et la forêt de Talassemtane.





Burano Veneto, Italie

Cette petite île au nord de Venise n'a pas à rougir devant sa grande soeur. Son charme tout particulier la rend même plus belle que la ville la plus romantique du monde. Ses maisons colorées sont littéralement à couper le souffle. Et, elle aussi, possède de jolis canaux. Si vous vous y rendez, n'oubliez pas de ramener de la dentelle, typique de l'endroit.





Cinque Terre, Italie

Dans notre top, l'Italie décroche deux tickets gagnants puisque la région de Cinque Terre brille elle aussi de mille feux. Corniglia, Manarola, Monterosso al Mare, Riomaggiore, Vernazza sont les cinq villages de la côte ouest de la botte italienne qui rivalisent de beauté.





La Havane, Cuba

On ne présente plus la plus grande ville des Caraïbes, capitale de Cuba. L'avantage, c'est qu'il y fait bon presque toute l'année. Là-bas, il n'y a pas que les mojitos, les cigares et les voitures des années 50. Non, la veille ville vaut la peine que l'on s'y perde durant des heures.





Santorin, Grèce

Des maisons blanches bordées par la mer égée, des toits bleus, oui, vous êtes bien en Grèce. L'île des Cyclades est facilement accessible en avion. En vous dirigeant vers la côte, vous commencerez à être confrontés à des paysages que vous n'oublierez jamais !





Buenos Aires, Argentine

La chaleur de ce pays d'Amérique du Sud se retrouve dans les façades des bâtisses du quartier de La Boca. Les associations de couleurs sont puissantes et dépaysantes.





Le Cap, Afrique du Sud

Les bâtiments les plus flashy de la ville se trouvent dans le quartier de Bo Kaap. Les murs sont tellement fluos que, souvent, des shootings sont organisés dans cet endroit pour profiter de ces couleurs naturelles hyper vives. De quoi faire le plein de lumière et de bonne humeur.





Willemstad, Curaçao

Et si on vous disait que cette ville colorée se situait aux Pays-Bas? Enfin, presque, dans le territoire d'outre-mer des Pays-Bas, à Curaçao. Ce n'est pas pour rien qu'elle est fréquemment appelée la "Amsterdam des tropiques". Un lieu touristique et historique.





Copenhague, Danemark

Plus près de chez nous, et moins coloré il faut bien le dire, le port danois de Nyhavn ne manque quand même pas de charme. Le long de l'eau, vous pourrez admirer les maisons jaunes, bleues et oranges qui font sa renommée. Même si le tour est vite fait, une longue balade en bateau se savoure sans problèmes.





Wroclaw, Pologne

C'est l'une des plus grandes villes du pays. Dans un certain sens, elle fait un peu penser à Copenhague. La vieille ville, autour de la place du marché, regorge de maisons remarquables. En hiver, la neige vient apporter une touche de romantisme supplémentaire.