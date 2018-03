Avec le retour du beau temps, on a qu'une envie : égayer notre intérieur. Mais comment faire? Voici quelques tendances de déco printanières repérées sur Pinterest pour un intérieur frais, apaisant et lumineux.





Des couleurs franches

Finie la monotonie de l'hiver. On opte pour des couleurs vives qui amèneront du pep's dans notre habitat. Inutile de changer complètement sa décoration, on peut lui donner un coup de fouet en achetant quelques éléments qui se remarqueront au premier coup d'oeil ou en repeignant nos meubles actuels.





Du rose

Quand on pense au printemps, on pense souvent aux couleurs romantiques comme le rose pastel. Cette couleur apaisante se fond dans tout type de décoration, à condition de la manier avec délicatesse.

Une touche de nature

Le meilleur moyen de vivre pleinement le printemps, c'est d'acheter des plantes qui donneront vie à notre intérieur. Il ne faut pas forcément transformer son lieu de vie en forêt vierge mais, au contraire, déposer ça et là des plantes discrètes qui se fondront à merveille dans notre décoration. Pour donner une touche originale, on mise tout sur les pots qui les contiennent. Plus ils sont originaux, mieux c'est. Pourquoi ne pas tenter de les faire soi-même?





Des motifs floraux

Ces motifs sont hyper tendances. Qu'ils soient floraux ou tropicaux, ils donnent une note naturelle à n'importe quel intérieur. Idéal pour ceux qui n'ont pas envie d'entretenir de vraies plantes.





Du bois

Le bois reste une valeur sûre en matière de décoration. Il a le don de donner du cachet à n'importe quel habitat, à condition évidemment de bien choisir ses éléments. De plus, la récup n'a jamais été aussi tendance. Alors on laisse parler sa créativité en ramenant de vieux objets en bois ou en en confectionnant des nouveaux avec des palettes.





Des miroirs

Il n'y a rien de mieux pour donner une plus grande impression de lumière et d'espace que de multiplier les miroirs. D'autant plus que ça fait bien longtemps déjà qu'ils ne sont plus cantonnés à la salle de bain.

De l'osier

Les traditionnels paniers en osier, on connait. Mais pourquoi ne pas tenter de rajouter de l'osier dans d'autres éléments de sa déco ou, mieux, de carrément en accrocher au mur.





Des éléments métalliques

Ils s'associent parfaitement au bois et aux plantes. On adore tout autant les éléments ajourés qui laissent passer la lumière ou les objets entièrement métalliques qui la reflètent.





Un tapis coloré

Attention, il faut bien choisir ce tapis pour ne pas que notre déco ressemble à un arc-en-ciel sans aucune organisation! Un tapis, ça se remplace facilement et ça peut donner une allure totalement différente à une pièce.





Un intérieur classe et épuré

C'est le printemps, on en profite donc pour se débarrasser de quelques meubles. On ne s'encombre plus d'un salon complet mais on sélectionne les meubles qui nous seront vraiment utiles. Attention : un intérieur épuré ne veut pas dire un intérieur sans décoration. On achète moins mais on choisit mieux ses éléments.





