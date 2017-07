Les ananas sont la grande tendance de l'été et ce, depuis plusieurs années. Il faut dire que ce fruit coloré et symétrique se prête particulièrement bien comme motif sur les vêtements et inspire immédiatement une ambiance ensoleillée. Beaux et bons, ces fruits provoquent chaque année la folie acheteuse des fashionistas.

Nous avons sélectionné pour vous 10 pièces différentes à très bas prix. En bonus, un article de marque beaucoup plus cher que sans doute peu de demoiselles oseront tenter.









© sarenza

Baskets à motifs, 25€60, Sarenza





© dr

Jupe d'été, 41,40 €, Kookai





© dr



Robe pin-up, 45€11, Etsy





© dr



Robe à bretelles, 14€99, 3Suisses





© dr

T-shirt noir, coupe courte, 12,99 €, Jennyfer





© dr



Miroir ananas, 9€59, Pimkie





© dr



Lampe LED, 4,99€, Lesara





© dr



Assiette en émail rose, 13€, Smallable





© dr



Cadres photo, 12,99€, Maisons du monde





© d&g



Escarpins à talons ananas, 897€, Dolce & Gabbana