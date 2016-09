10 raisons d'aller voir Peter Lindbergh à Rotterdam

Magazine

L'exposition phare de la rentrée, c'est peut-être celle-là : au Kunsthal de Rotterdam sont rassemblés près de 40 ans de photos signées Peter Lindbergh. Dont les clichés noir et blanc de top models ont révolutionné la photo de mode dans les années 80.





Rotterdam était en ébullition vendredi dernier avec l'ouverture de « Peter Lindbergh – A Different Vision on Fashion Photography » en présence du célèbre photographe et de quelques-uns de ses modèles emblématiques des années 80/90.

Depuis plus de 40 ans, le photographe allemand marque de sa patte le monde de la mode mais aussi celui de la photo. Parce qu'il photographie « en toute honnêteté » des top models dont il sait à chaque fois capter l'essence vraie, parce qu'il magnifie les vêtements et le make-up en les prenant moins en compte que l' "être" devant son objectif, parce qu'il travaille en ayant en tête le génie créatif des couturiers pour lesquels il shoote et non les ventes des collections, parce qu'il a inspiré bien des photographes, parce que les mannequins (toutes!) l'adorent alors qu'il ne joue pas le jeu social du petit monde « fashion », Peter Lindbergh est un cas à part, un personnage fascinant.

Des photos de mode au musée, vraiment ?

« Mais pourquoi devrait-on exposer des photos de mode dans un musée ? », a-t-il demandé, plus souriant que bourru au curateur Thierry-Maxime Loriot quand celui-ci l'a contacté. Parce qu'avec les réseaux sociaux qui démultiplient (et dénaturent parfois) les photos des photographes de mode, il est plus facile de voir un Picasso en vrai qu'une photo de Peter Lindbergh. Et qu'alors, s'approcher de ces clichés dans toute la force de leur tirage en grand format, c'est mieux comprendre la légende Lindbergh.

Et puis... à l'heure où les jeunes pensent qu'un appareil photo, c'est un smartphone, « c'est bon de reposer les bases de la photo dans un musée », estime aussi Thierry-Maxime Loriot.





C'est un homme qui dégage et qui fonce





A 71 ans, Peter Lindbergh continue de travailler et de découvrir de nouveaux modèles comme Elisa Hupkes, toute jeune Néerlandaise au regard transparent. Né en 1944 en Allemagne, il passe sa jeunesse à Duisbourg, non loin de la frontière néerlandaise. Il passera ses vacances sur les immenses plages de Hollande et sera marqué à vie par les quartiers bruts et industriels de Duisbourg. Ce qui marque d'ailleurs depuis toujours son oeuvre !

Mais Peter Lindbergh est aussi un dingue des petits hommes verts et des productions rétro-futuristes en général, au début des années 2000, il s'est d'ailleurs lancé dans des productions (dispendieuses) avec des actrices et acteurs célèbres qu'il met littéralement en scène dans des histoires d'aliens. Cela lui permet de respirer, entre deux séries de photos commandées... A la même époque, il s'est cloîtré dans son studio pour étudier dans les moindres détails le passage à la photo digitale et ne pas y perdre son "âme", sa patte.

Sur un plateau de mode, le photographe travaille conne un réalisateur de film (Il a été marqué par Fritz Lang notamment et par l'art allemand des années 30), avec une approche vraiment différente, vraiment unique. « Oui baby, ouvre encore la bouche » : très peu pour lui...

On attend le célèbre Calendrier qui lui a été confié par Pirelli pour novembre... Il est le seul photographe à en avoir shooté trois !





Il y a plein de photos à regarder

Dans le beau et vaste Kunsthal, sont exposées 220 photos tirées des quelque 3000 archivées par l'équipe du photographe. Dont un nombre non négligeable de photos qui n'étaient pas publiées et que Peter Lindbergh a accepté de dévoiler. Dans le même temps, ce n'est pas qu'une expo de photos de mode, il y a des danseurs, des acteurs, des chanteurs, des couturiers, des sujets venus d'univers différents mais traités de la même façon : capturés quand leur part invisible se donne ne serait-ce que quelques secondes au photographe.





Les mannequins vedettes n'y sont pas des beautés fatales mais des héroïnes

Erin Wasson, Los Angeles, 2000 Harper’s Bazaar

Et on n'a pas assez de nos deux yeux pour dévorer les photos de ces modèles pourtant vues des dizaines de fois mais autrement. On leur découvre une beauté différente, qui nous saisit. Amber Valetta rayonne littéralement !

C'est Milla Jovovich qui en parle le mieux en expliquant la théâtralité du photographe sur ses plateaux photo. « Il raconte une histoire, crée une dynamique et c'est aussi une façon géniale de ne pas être juste jolie ni être juste nous-même mais d'être en réaction à quelque chose que Peter crée. »

En plus de sa créativité, Peter Lindbergh sait attendre le moment unique. Comme il l'explique en 2015 : « Je pense que chacun est plus enclin à être proche de soi quand il est exposé à une sensation de mélancolie. Quelque chose de plus poétique prend le dessus quand vous abandonnez le contrôle de vous-même, et vous exposez des sentiments plus profonds et des émotions à l'homme à la caméra devant vous. L'espace entre le photographe et son sujet, c'est ce que vous photographiez, ce que le sujet veut bien vous laisser voir. Ce n'est pas l'extérieur d'une structure osseuse, l'architecture d'un visage que vous photographiez, c'est la part invisible du sujet que vous photographiez si lui ou elle est d'accord pour vous le donner ».





Lindbergh a une vision des femmes très intéressante

Eva Herzigova, Nadja Auermann, Cindy Crawford, Tatjana Patitz, Karen Alexander & Helena Christensen, Catalina Beach Club, New York, USA

L'homme qui pense que l'on peut tout à fait se débarrasser de Photoshop, c'est lui. La preuve par une phrase qui termine l'expo : « Cela devrait être de la responsabilité des photographes d'aujourd'hui de libérer les femmes et finalement tout le monde, de la terreur induite par la jeunesse et la perfection ». Signé Lindbergh. Il traque les "traces of life" comme autant de trésors sur ses modèles. Ce faisant, il offre une photo de Jeanne Moreau à plus de 70 ans qui est juste phénoménale.





Il n'y a pas que la mode qui conduit son art

Non Lindbergh est un photographe du corps, du mouvement, de l'esprit, de la peau ! Le photographe explique que ce n'est pas parce que l'on fait des photos de mode que l'on peut « tout simplement ignorer le monde entier qui se trouve en face de vous. Ce serait si facile de réduire la photo de mode à n'être que de la mode ». Il a photographié son amie danseuse Pina Bausch, mais aussi Mads Mikkelsen, Charlotte Gainsbourg, Alicia Vikander, Uma Thurman, Julianne Moore... Des actrices et acteurs qui ne jouent plus.

"Le plus profond, c'est la peau" a écrit Paul Valery. Peter Lindbergh le prouve par la photo. Il a même réussi une photo troublante de Kate Moss en 2015. Qui n'est plus juste top model mais totalement elle.





On peut y voir l'envers du décor

Ses Leica, des planches contact, des notes personnelles, des lunettes, des accessoires, des polaroïd, ... et même son passeport sont à observer.





Parce qu'il y a une histoire derrière chaque photo et on le ressent

Natalia Vodianova, India 2002 Harper's Bazaar



Peter Lindbergh est celui qui a mis les femmes au coeur de son oeuvre mais pas en tant que beautés hautement photographiables et désirables. Non : en tant qu' « être » porteur d'une histoire livrée à un moment donné. Et c'est incroyablement puissant.

Nadja Auermann, mannequin vedette des années 80 et 90, photographiée par Richard Avedon ou encore Steven Maisel explique ce qu'elle ressentait pour son premier shooting avec Peter Lindbergh : « J'adore passer au make-up, j'adore me cacher derrière la mode, porter des vêtements comme une armure. Et là, je suis toute jeune, j'arrive et il veut que je sois naturelle, que je sois juste un être humain qui se sent bien et moi j'ai terriblement peur ! Peter Lindbergh aime l'accident, il attend le moment où vous allez vous libérez de l'image que vous vous faites de la beauté".





Parce que vous repartirez avec une photo comme celle de Lara Stone

Même lors d'une exposition autour d'un photographe célèbre, on ne peut pas s'empêcher de vouloir faire des photos... et notamment quelques selfies, allez avouez !

Le curateur et le photographe le savent et en jouent dans la scénographie. A la fin de l'expo, un sticker sur le sol indique « Selfie Spot ». En fond, un paysage du port de Rotterdam ayant servi de décor naturel au shooting de Peter Lindbergh pour le Vogue Nederlands d'octobre (Avec une Lara Stone stupéfiante de présence et une figure montante de la mode, Elisa Hupkes).





Et puis il y a Rotterdam

Cette ville massivement détruite pendant la guerre vaut le détour. Son quartier des musées et des universités où se situe le Kunsthal est des plus agréables. De la gare, à pied, vous rejoignez le lieu en un quart d'heure, en longeant le canal pendant un petit moment. A voir : les canaux, les boutiques pointues, le port et l'architecture générale qui donne une atmosphère spéciale à cette ville portuaire.





En pratique

Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Photograhpy. Au Kunsthal Rotterdam. Jusqu'au 12 février 2017.

Depuis Bruxelles, Rotterdam est à 1h10 seulement en Thalys. Et votre billet de train vous donne droit au tarif réduit du Kunsthal.