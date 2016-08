15 cabanes pour prendre le frais dans les bois ou sur la plage

Magazine

Ces petits refuges dans les bois ou sur les plages font fureur et sur Pinterest, les cabanes font rêver. On y a trouvé un peu de fraîcheur...





Ah, la cabane au Canada, elle a fait rêver tout le monde. Et les cabanes en général donnent des envies d'évasion. Trop de stress au boulot ? On s'imagine dans un cabanon dans les bois, tranquiillou. Trop chaud ? hop, une paillotte entourée de cocotiers eet même la cabane de jardin a repris du galon et n'est plus seulement l'abri des nains de jardin. La beauté de certaines laissent pantois et sur Pinterest, les cabanes s'alignent et font rêver.

Petite balade parmi les plus extraordinaires vues sur Pinterest.