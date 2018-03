Magazine Occuper ses enfants pendant les deux semaines des vacances de printemps n'est pas toujours facile. Au-delà des stages ou des activités à faire en famille, votre petit bout risque parfois de s'embêter. Nous vous proposons donc 3 idées de bricolages faciles à faire pour développer leur sens créatif tout en les amusant.









Décorer les oeufs

C'est un classique mais tellement amusant ! En plus les possibilités ne sont limitées que par la créativité de votre enfant. Vous pouvez lui proposer de les décorer avec des marqueurs, de la peinture, des paillettes, de la colle. Bref, ce que vous avez sous la main. Vous pouvez utiliser un vrai oeuf (à condition de l'avoir vidé avant en perçant un trou) ou un oeuf en plastique prévu pour. Une fois que vous aurez montré à votre enfant comment faire, il sera capable de continuer tout seul pendant des heures si ça l'amuse.

Si votre petit bout est suffisamment grand pour pouvoir utiliser de la colle tout seul, nous vous conseillons de lui donner quelques serviettes en papier avec de jolis dessins et un peu de vernis-colle.

- Prenez un oeuf et nettoyez-le bien avec de l'eau chaude.

- Ne laissez surtout pas votre enfant faire cette étape seul ! Avec une aiguille, percez deux trous : un à chaque sommet. Enfoncez-la à chaque extrémité (sans la perdre) pour percer le contenu de l'oeuf. Au-dessus d'un bol, soufflez dans l'un des trous pour évacuer le contenu de l'oeuf. Ne jetez surtout pas ce que vous récupérez, vous pouvez parfaitement les cuisiner! Une fois que l'oeuf est complètement vide, rincez-le bien et donnez-le à votre enfant pour qu'il le décore.

© dr

- Préparez des serviettes de table (ou un bout de nappe en papier). Il faut qu'elles soient pleines de jolies couleurs. Pourquoi ne pas recycler de cette façon vos vieilles serviettes de Noël? Laissez votre enfant séparer les couches de la serviette pour ne garder que celle qui comporte des dessins.

- Vient la partie la plus délicate du bricolage... Donnez à votre enfant un peu de vernis-colle et un pinceau. Demandez-lui de poser la serviette sur l'oeuf à l'endroit où il veut la fixer. Invitez-le ensuite à étaler un peu de vernis-colle sur la serviette pour la fixer. Il faut être délicat sinon la serviette peut se déchirer. Il ne faut pas non plus mettre trop de colle sinon on ne verra plus les dessins. Une fois que votre enfant a le coup de main, il peut enchaîner les oeufs. L'avantage du vernis-colle, c'est que la création, comme son nom l'indique, sera vernie par la même occasion.

- Si vous possédez des perles, des plumes ou tout autre objet qui peut être collé sur un oeuf, donnez-les également à votre enfant qui pourra compléter son chef-d'oeuvre. Une fois que l'oeuf est fini, laissez-le bien sécher à l'air libre. Il sera peut-être judicieux de le faire en plusieurs fois (un côté et puis l'autre) pour qu'ils puissent sécher sans se coller par inadvertance au support où vous l'avez posé.





Faire naître un poussin pompon trop mignon

© pinterest



Avouez, ce poussin est à croquer, non? L'avantage, c'est qu'il est super facile à faire et ne nécessite pas trop de matériel. Ce que vous n'avez pas chez vous, vous pouvez toujours le remplacer en faisant preuve d'ingéniosité. Pour réaliser ce poussin, vous aurez besoin de laine, de carton, de ciseaux et de chenille à pipe (on en trouve dans les magasins de déco ou sur internet).

- Réalisez un pompon jaune. Découpez deux bouts de carton de même taille en forme de donut. Ils vous serviront à faire le corps de votre poussin. Choisissez donc une taille appropriée. Superposez-les bien. Demandez à votre enfant de passer la laine (de préférence jaune) dans le trou central et de faire le tour du carton en revenant toujours au centre. Il doit continuer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus passer la petite pelote de laine dans le trou. Dégagez ensuite quelque peu la laine enroulée pour laisser apparaître le carton. Insérez délicatement la lame de vos ciseaux entre les deux bouts de carton et suivez-les tout en découpant la laine. Pour refermer le pompon, insérez un bout de laine d'environ 10 cm entre les deux bouts de carton et faites plusieurs noeuds pour être bien sûr qu'il ne se défasse pas. Arrachez ensuite les bouts de carton et voilà votre pompon. Si vous n'en avez jamais fait, visionnez une vidéo sur internet pour vous aider.

- Une fois votre pompom réalisé, découpez des bouts de chenille à pipe orange pour faire les pattes, le nez et éventuellement les yeux si vous ne souhaitez pas en acheter des tout faits. Mettez un point de colle et placez-les aux bons endroits. Le tour est joué!





Coudre un lapin chaussette

© pinterest



Une activité à faire en famille étant donné qu'il faut quelques bases en couture. Il y a fort à parier que votre enfant sera émerveillé en voyant naître un joli lapin d'une de ses anciennes chaussettes. Si vous avez des chaussettes un peu trouées ou des chaussettes trop petites, elles trouveront à coup sûr une nouvelle vie de cette façon. Essayez toutefois d'opter pour des chaussettes avec des couleurs si vous en avez.

- Mettez votre chaussette sur l'envers. Faites deux entailles à l'aide d'une paire de ciseaux. Une entaille doit partir du deuxième orteil, suivre une diagonale et s'arrêter 5 centimètres plus loin. L'autre doit partir du quatrième orteil, également suivre une diagonale et s'arrêter 5 centimètres plus loin, au même point. Vous aurez normalement de cette façon découpé un triangle.

- A l'aide d'une aiguille et de fil, faites quelques points pour refermer les entailles le long des diagonales découpées. Vous venez de créer les oreilles !

- Bourrez la chaussette d'ouate (n'en mettez pas dans les oreilles). Une fois que les proportions du lapin vous plaisent (le corps ne doit pas être trop gros par rapport aux oreilles), coupez l’excédent de la chaussette. Refermez-la en cousant quelques points de manière à former une jolie boule. Si vous n'avez pas la technique, cliquez ici pour avoir les explications en photos.

- Resserrez les oreilles à nouveau à l'aide de quelques points ou faites simplement un noeud avec un bout de laine autour de chaque oreille. Il ne vous restera ensuite qu'à coudre des yeux et une bouche.