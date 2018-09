Vous êtes en couple et vous constatez une baisse de libido? Il n'y a aucune honte à avoir. En effet, au fil des ans, les rapports s'espacent et le désir se perd parfois. Plutôt que de dramatiser une situation en fin de compte ordinaire, parlez-en avec votre conjoint.

Pour mieux comprendre d'où vous vient ce "désintérêt pour le sexe", il convient de se poser 3 questions essentielles, comme l'explique Le Figaro.

1. Est-ce que la façon dont se déroule l'acte sexuel me plaît?

Durant l'acte, n'hésitez jamais à guider votre partenaire si vous voyez qu'il/elle ne s'y prend pas comme vous l'espériez. Comment voulez-vous qu'il/elle fasse ce que vous souhaitez si vous ne lui donnez aucun indice?

De même, ce qui vous faisait monter au septième ciel au début peut finir par vous lasser. N'importe qui au cours de sa vie a besoin de changement. Le tout est d'oser en parler à son partenaire sans avoir peur de le vexer. Pourquoi ne pas pimenter un peu vos ébats en testant de nouveaux jeux coquins ou de nouvelles positions? Un vent nouveau (même minime) ne pourra qu'avoir un impact positif sur votre relation !

2. Est-ce que je me sens désiré(e)?

Parfois, au bout de plusieurs années de relation, les rapports sexuels ont lieu machinalement. Ils ressemblent plus à un "devoir conjugal" qu'à une réelle envie qui consume tout votre être. Evidemment, il n'y a rien de pire que de s'enfoncer dans ce schéma. Vous ne vous sentez absolument plus désiré(e) et perdez confiance en vous. Bonne nouvelle : vous pouvez très facilement retrouver la petite flamme avec laquelle il/elle vous regardait en tentant de le/la reconquérir.

3. Est-ce que je fais des efforts pour être désirable?

On vient d'en parler. Si vous ne vous sentez plus désiré(e), c'est peut-être parce que vous faites moins d'effort qu'avant. Vous voyez votre partenaire comme "acquis" et vous contentez du strict minimum pour lui plaire. Si vous voulez donner un coup de fouet à vos ébats, changez d'attitude tous les deux. Tentez de vous charmer comme vous le faisiez autrefois. Une démarche qui doit bien entendu venir des deux côtés pour être totalement efficace.