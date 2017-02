Magazine Acheter un matelas, c'est tellement énervant qu'on met 5 à 10 ans de plus qu'on ne devrait avant d'agir. Trouver ses clés dans son grand sac, c'est toujours insupportable. Ne jamais avoir la bonne tenue à un festival, ça peut vous ruiner le plaisir. On a la solution pour vous faire re-sourire. Et c'est trop facile.

Parfois, il suffit de ne pas se perdre dans les choix multiples, de faire confiance et de croire aux coups de coeur.





Commander son matelas Oscar sur Internet





L'anecdote : quand on demande aux Belges sur quel matelas ils préfèrent dormir, ils sont 90 % à répondre en majorité qu'ils préfèrent les « fermes » mais 90 % dorment mieux sur un matelas moelleux ! Comme quoi, on ne comprend vraiment rien au monde du matelas...

De toute façon, acheter un matelas, qu'est-ce que c'est agaçant ! On n'y comprend pas grand-chose côté rapport qualité-prix, ni même technologies et matière. Essayer, c'est la solution ? Mais où, dans quelle périphérie commerciale ? En plus, "se coucher 5 minutes tout habillé avec ses chaussures sur un matelas de show-room, ça ne représente en rien les nuits à venir", explique en riant Yves Back, d'Oscar. « Il faut 30 nuits pour s'habituer à un matelas », explique Pascal, le kiné cofondateur d'Oscar.

Mais c'est qui cet Oscar ? Une toute jeune société belge qui a eu une idée étonnante au premier abord mais plutôt salvatrice: elle vend des matelas sur le web. Pas de showroom pour essayer, pas de matelas à ressorts versus mousse, pas de sur-matelas, pas de matelas ferme ou moelleux. Non, juste ça : un matelas au confort « universel », pouvant convenir à 95 % de la population, 8 dimensions standard, 8 prix selon ces dimensions et des recherches poussées pour en arriver là (80 prototypes).

Simplifier, même ça !

« On a voulu simplifier l'achat du matelas, un peu comme Apple avec ses ordinateurs ou ses iPhone : pas de jargon, pas d'enfumage, on propose un bon sommeil et un bon prix puisqu'on n'a pas de magasin, c'est plus facile. »

Le matelas Oscar a un coeur en mousse premium (de synthèse haute résilience) ce uqi lui confère une bonne tenue. "Les couches d’accueil sont en mousse HR Soft-Air, ce qui donne une sensation de moelleux, de fraîcheur. La housse est respirante, agréable au contact et absorbe la transpiration. Bien sûr, elle est hypoallergénique et déhoussable", détaille Yves Back. Les mousses sont fabriquées en Belgique et le matelas est également assemblé dans le pays.

Le prix : disponible en différentes tailles standard, entre 439 € et 899 €. Et 7 tailles non standard. www.oscarsleep.com

Le plus : Oscar propose la livraison gratuite à la maison ! Et un essai de 100 jours. S'il y a un problème, la société vient le reprendre (en l'état, même sans emballage) et l'offre alors à une association caritative flamande qui oeuvre pour le logement. 99 % des acheteurs l'ont gardé quand même...





Adopter SOI, la lampe de sac automatique





Vous sentez monter en vous ces bouffées d'énervement et de colère parce que vous ne trouvez pas vos clés, un stylo, votre barrette, votre petit porte-monnaie au fond de votre grand sac tout sombre ? Et oui dehors il pleut et vous avez envie de balancer le sac bien loin au mieux ou balancer des coups de pied au pauvre passant qui passe au pire...

Voilà, c'est fini maintenant grâce à SOI, une sorte de galet design Led fin et rond que l'on met dans son sac. Quand vous avancez la main, il s'illumine. Et il ne va pas vous alourdir : 50 g pour 7 cm de diamètre, ni vous faucher : 29,90€. Je sais pas vous mais moi, cela me donne envie de pleurer de joie. A découvrir ici.





Découvrir la première collection de vêtements pour festivals lancé par une jeune Liégeoise Assia Kara





Plus de 600 festivals ont lieu chaque année en Belgique mais il n’existe à ce jour aucun vêtement totalement adapté aux conditions climatiques exceptionnelles de ces événements !

C’est pourquoi Assia Kara, jeune styliste liégeoise de 27 ans, lance la première collection de vêtements pour festivals : Tricksters (ce qui veut dire Fripons, espiègles en anglais)

Les vêtements Tricksters sont adaptables aux changements de température, ils supportent la pluie, la boue, le soleil, ils permettent de garder ses effets personnels en sécurité… et n’obligent pas les filles à se déshabiller lorsqu’elles vont aux toilettes !

La soirée de lancement (gratuite) du crowdfunding est pour le 2 mars à Liège, renseignement sur la page facebook de tricksters