Une visite de Belfast, de la rando dans les Glens, un road trop le long de la côte...

Falls road

Belfast n’est pas très grande, il est donc tout à fait aisé de la visiter à pied. Si vous n’êtes pas un grand marcheur, optez pour les bus rouges hop on/off, dans lesquels vous pouvez monter et descendre quand vous voulez. Sur ce parcours, arrêtez-vous pour observer les peintures politiques sur Falls Road, longue rue qui traverse Belfast-Ouest. Ce mur, témoin du conflit nord-irlandais, dit The Troubles , a gardé certaines œuvres historiques et est encore actualisé par des artistes locaux.

St-George’s Market

Si vous voulez tester les spécialités locales et ramener quelques souvenirs ou cadeaux originaux, vous ne pouvez pas le louper. St-George’s Market est le dernier marché de style victorien de l’île. Prenez le temps d’y déjeuner, le tout accompagné d’un agréable fond musical. Attention, il n’ouvre ses portes que le vendredi, le samedi et le dimanche.

Les Glens

Neuf vallées offrent des panoramas sans pareil : ce sont les Glens. On peut les sillonner à pied ou en voiture, via l’Antrim Coast Road, qui serpente les neuf glens. Si vous reliez Ballycastle à Larne, arrêtez-vous au Glenariff Forest Park pour une randonnée. N’oubliez pas le coupe-vent, indispensable en Irlande du Nord !





La route côtière

La meilleure façon de visiter l’île est de louer une voiture pour vous lancer sur la route de la chaussée des géants ( Causeway Coastway ) qui longe le littoral. Cette route côtoie d’imposantes falaises, des vallées verdoyantes mais aussi des châteaux et de jolis villages en bord de mer. Dans certains virages, avec un peu de chance et quelques rayons de soleil, vous pourrez aussi apercevoir l’Écosse. Ce serpentin de 200 kilomètres relie Belfast et Berry-Londonberry, où vous pouvez vous arrêter pour une petite visite en fin de parcours.

La chaussée des Géants

La route du littoral tient son nom de ce site de l’Unesco, composé de 40.000 tubes hexagonaux empilés les uns à côté des autres. Ce puzzle naturel coupe le souffle tant il est impressionnant. La chaussée des Géants fait la fierté des habitants de l’île, qui ne croient pas en l’explication scientifique, selon laquelle cette formation volcanique a été forgée il y a 60 millions d’années. Que dit la légende ? Il faudra vous rendre sur place pour la découvrir.