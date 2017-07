Les vacances ne sont pas au programme de juillet et août mais vous sentez que vous n'allez pas tenir jusqu'en septembre ? Partez en city-trip dans un endroit original ! On a demandé à un spécialiste du voyage de nous donner 5 destinations pas chères et surprenantes. Loin de nous proposer d'aller à Barcelone, Prague ou Londres, Franklin Braeckman de Neckermann a sélectionné 5 villes ou îles pleines de soleil auxquelles on ne pense pas forcément.





Majorque

© DR



On vous prévient, choisir Majorque, c’est ne pas se retrouver seul perdu sur une île ! Rendez-vous à Palma De Mallorca, la capitale des Baléares. C’est Barcelone en miniature. Flâner le long des Ramblas (appellées parfois Passeig des Born). Boire un cortado ou un cafe con hiello, goûter des tapas dans un des centaines de bars à tapas et se régaler dans d’innombrables petites boutiques qu’on y trouve par dizaines tout au long de la ville. Et surtout ne pas manquer la visite de la majestueuse Cathédrale La Seu où Gaudi a assisté à la décoration de l’autel.





La Valette

© DR



La capitale de Malte est débordante d’énergie. Vous y trouverez un grand centre commercial couvert The Point. Le dimanche un grand marché agréable à lieu à Marsaxlokk. Mais Malte s’active tout aussi bien la nuit. En août il y a même des fêtes spéciales. La ville figure sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco et déborde de bâtiments impressionnants tels que la Cathédrale de St. Jacques ou le Palais des Grands Maîtres.

Avantage supplémentaire: sur l’île de Malte tout est tellement près l’un de l’autre que par une journée ensoleillée on peut facilement descendre à la belle plage de sable de Golden Bay où le film "Troy" avec Brad Pitt a entre autres été tourné.





Rhodes

© DR



L’île grecque est une destination populaire pour les vacances de plus longue durée. Et pourtant la ville de Rhodes vaut la peine d’un citytrip également. Une ville avec une histoire ancienne de plus de mille ans, car fondée déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ. On y découvre une très belle promenade sur les remparts de la vieille ville, un musée archéologique et un pompeux palais de Grands Maîtres.De Rhodes ville, vous pouvez facilement faire une excursion vers Symi où vous admirerez le plus beau petit port de toute la Grèce. PS : à Rhodes, ne vous attendez pas à trouver des beachclubs branchés comme à Ibiza !





Malaga

© DR



Malaga est la capitale de la Costa del Sol et c'est la ville natale du fondateur du cubisme : Pablo Picasso. Mais même pour ceux qui ne s’intéressent pas à l’art, Malaga est une ville agréable. C’est une ville formidable pour le shopping. On y trouve les marques espagnoles et internationales les plus connues telles que Desigual, Mango et Massimo Dutti dans la Calle Larios. Cette très belle rue commerçante piétonnière est couverte d’une toile d’ombre qui la rend agréable même sous la chaleur d’été. Et si malgré tout la chaleur vous pèse, vous pouvez visiter le fameux salon de glace Casa Mira et y goûter la glace artisanale Turrón à base de nougat au miel et aux amandes.





Marbella

© DR



Marbella est sans aucun doute la perle de la Costa del Sol et a la réputation d’être le jardin des « rich and famous », avec ses plages d’or, le charme de ses villas blanches et son port de plaisance magnifique. Marbella compte plus de 20 kilomètres de plages de sable blanc et un vieux centre charmant connu comme paradis pour les amateurs de shopping et les gourmets. Les golfeurs pourront s’entraîner sur quelques-uns des meilleurs terrains de golf en Andalousie.