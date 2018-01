Pour les fêtes, il se peut que vous ayez reçu quelques bougies en cadeau. Si oui, c'est le moment idéal de se mettre au "hygge" et de renforcer la sensation de bien-être chez soi en créant une ambiance apaisante à l'aide de ces petits objets. Voici comment les utiliser au mieux pour ne pas les "gaspiller". Julie Bonin de la marque Dyptique explique à Harper's Bazaar ce qu'il faut faire et ne pas faire pour garder ses bougies plus longtemps.





Faites la brûler deux heures lors de la première utilisation

Cela permet de faire fondre la couche de cire du dessus et assurera une meilleure combustion lors des prochains allumages.





Coupez la mèche

Sur certaines bougies, vous remarquez que la mèche est extrêmement longue. "Plus la mèche est longue, plus la bougie brûlera vite", explique l'experte. Afin d'éviter cela, elle conseille de couper la mèche de quelques millimètres après chaque utilisation. Selon elle, cela empêchera l'apparition de fumée noire et cela évitera de surchauffer le verre qui entoure la bougie.





Remettez la mèche au centre après chaque utilisation

Quand la cire est encore liquide, replacez bien la mèche au centre afin que le verre éventuellement présent autour de la bougie ne noircisse pas.





Ne placez pas votre bougie dans un courant d'air

Si on entrouvre une fenêtre pour aérer la pièce, il est important de ne pas laisser la bougie à proximité étant donné qu'en "luttant" contre le vent, la bougie se consumera plus rapidement.





Réutiliser ce qui peut l'être

Pour tirer profit au maximum de sa bougie, l'experte conseille de réutiliser le verre qui la contenait. Cela fait de jolis pots de fleurs ou porte-crayons.