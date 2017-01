La beauté des Anges n'est pas uniquement un « don de Dieu »... Et ces cinq messieurs peuvent désormais confirmer.

Pour espérer gravir le podium des prestigieux défilés Victoria's Secret, un mannequin ne doit pas uniquement être pourvu d'une jolie anatomie et d'un visage séduisant. Cela se mérite ! Les Anges obtiennent ce corps « parfait » grâce à une discipline de fer. Elles réalisent six fois par semaine des exercices sportifs intenses et en augmentent la fréquence (deux ou trois fois par jour) lorsqu'elles approchent du jour J.

Après une discussion autour d'un café sur le quotidien de ces top modèles, la rédaction de Stylight a décidé de lancer un défi à plusieurs employés de la boîte : tester un de ces entraînements. Martijn, Johann, Sergii, Alberto et Thiago ont dit « oui », sans savoir trop dans quoi ils s'engageaient.

Parmi ces cinq hommes, l'un pratique du crossfit quatre fois par semaine (Sergii), un autre se rend plusieurs fois également à la salle de sport ou sur un terrain de rugby (Alberto). Les autres ne sont pas vraiment sportifs. Tous ont le plaisir d'abord d'admirer la vidéo d'une de ces fameuses séances pratiquée par ces jolies femmes. Danse classique, boxe, yoga, aérobic, musculation, tout y est avec un entraîneur particulier.

Au tour des cinq volontaires ! La séance débute par les abdominaux. Trop dur, même pour Alberto, le rugbyman, qui demande à passer à un autre exercice. Après 20 minutes d'entraînement, ils livrent leur ressenti. Thiago ne compte pas recommencer. Johann est épuisé. Martijn l'avoue, les exercices qui paraissaient les plus simples sont en réalité les plus compliqués. Et le grand sportif Sergii applaudit se rendant compte que ces top modèles sont de véritables athlètes comme lui.