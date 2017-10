Le 31 octobre prochain, votre enfant fera peut-être le tour des maisons voisines déguisé en fantôme à la recherche de bonbons. La fête d'Halloween tout droit venue de Grande-Bretagne amuse généralement les petits et les grands.

Afin de plonger vos enfants dans cette ambiance monstrueuse, voici cinq idées de bricolages repérées sur Pinterest. Des créations ludiques, faciles à faire et qui occuperont vos bambins lors d'une journée de congé.





Des petits fantômes

© pinterest



- des compresses de gaze

- une balle de ping pong

- du Mod Podge

- un marqueur





Etape 1 : Dessinez un visage sur la balle de ping-pong afin de donner un air menaçant ou au contraire sympa à votre futur fantôme.

Etape 2 : Formez un carré avec votre compresse de gaze. Peu importe la taille du moment que le carré recouvre entièrement la balle et qu'il reste encore assez de longueur pour former le corps du fantôme. C'est mieux si vous parvenez à replier votre compresse pour avoir plusieurs épaisseurs, le fantôme sera ainsi plus solide.

Etape 3 : Placez votre balle de ping pong sur un support afin de lui faire prendre de la hauteur. Sur le goulot d'une bouteille, cela fonctionnera parfaitement.

Etape 4 : Diluez légèrement votre Mod Podge, une colle qui sert également de vernis, avec de l'eau pour la rendre plus liquide. 6 cuillers à soupe de colle pour 2-3 d'eau. Mélangez bien.

Etape 5 : Plongez les compresses de gaze dans ce mélange à l'aide d'une cuiller. Une fois qu'elle est bien imbibée, sortez la compresse et essorez-la (et oui, il faudra se salir les mains). Posez-la délicatement sur la balle de ping pong en prenant bien garde à ce qu'elle ne touche que la balle, rien d'autre. Il ne faudrait pas qu'elle se colle à d'autres objets environnants !

Etape 6 : Une fois que la colle est complètement sèche (cela peut prendre jusque 24h), vous pouvez libérer vos petits fantômes et les placer où bon vous semble !

Plus d'infos : cliquez ici.





Une citrouille-surprise

© pinterest



- un ballon de baudruche orange

- des bonbons

- un marqueur





Etape 1 : Vous rentrez les bonbons dans le ballon.

Etape 2 : Vous le gonflez : pas trop afin de lui faire garder la forme la plus ronde possible.

Etape 3 : Vous dessinez au marqueur des traits de citrouille.

Etape 4 : Percez-la pour créer une pluie de bonbons.

Plus d'infos ici.





Une toile d'araignée

© pinterest



- 1 sac poubelle

- des ciseaux

- du ruban adhésif





Etape 1 : Découpez votre sac poubelle afin de ne garder que le fond. Essayez de lui donner la forme d'un rectangle. Découpez-le en suivant la reliure pour faire deux rectangles de même dimensions.

Etape 2 : Pliez-le sur sa diagonale et couper l'excédent pour former un carré parfait. Ne le dépliez pas après l'avoir découpé !

Etape 3 : Pliez encore le carré en deux sur sa diagonale. Et reproduisez encore une fois ce geste.

Etape 4 : Pliez-le une dernière fois en deux pour créer ce qui ressemble à un cône. Maintenez le sac dans cette forme à l'aide de ruban adhésif.

Etape 5 : Découpez des lanières comme sur le modèle ci-dessous.

Etape 6 : Dépliez ensuite votre oeuvre pour découvrir une merveilleuse toile d'araignée. Afin la fixer, utilisez plusieurs ficelles (ou du papier collant) afin qu'elle ne se déforme pas.

© pinterest



Plus d'infos ici et là.





Des chauves-souris, des chats ou des momies

© pinterest



Si vous aimez faire des bricolages, ne jetez surtout pas les rouleaux de papier toilette vides. En effet, ils vous permettront de réaliser nombre de petites choses comme ici une momie ou une chauve-souris.

Des bouts de carton, du découpage, de la peinture et, hop, le tour est joué.

Idées prises ici, là et là





Un cercueil en pliage

© pinterest



Si vous n'avez pas assez de temps pour accompagner votre enfant dans ses bricolages et qu'il est suffisamment grand, nous vous conseillons la solution la plus facile : les pliages.

En effet, il vous suffit d'imprimer différents modèles tout faits. Votre enfant n'aura plus qu'à découper en suivant les contours et à poser de la colle aux endroits indiqués afin de former de très jolis cercueils.

Plus d'infos ici.