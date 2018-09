Volcans, geysers, sources chaudes, champs de lave, glaciers, paysages naturels à perte de vue et époustouflants… L’Islande est un pays que les amoureux de la nature se doivent de visiter un jour.

Il faut écrire que les points d’intérêts dans ce pays dont la traduction littérale pourrait être "terre de glace" sont extrêmement nombreux. Certains sont attendus et célèbres, comme les geysers ou le glacier Vatnajökull (la 3e plus grande calotte glaciaire après celles de l’Antarctique et du Groënland), mais d’autres sont encore méconnus du grand public et méritent à coup sûr le détour.