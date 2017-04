Oyez oyez, les bonnes fourchettes, amateurs d’art et autres sportifs du dimanche… Ici se joue un tout autre tour de Flandre. Parce qu’en bon épicurien qui se respecte, avant de penser à éliminer les calories, il faut d’abord veiller à remplir votre estomac et un peu votre tête aussi. Alors French-Connect vous a concocté une sélection pour un tour des Flandres culinaire et culturel. Moins épuisant que l’original mais tout aussi riche en découvertes.

Le parcours à travers champs

Le vrai Manneken Pis : Caché au cœur de l'Ardenne flamande, à une quarantaine de kilomètres de la capitale, se trouve le véritable Manneken Pis, enfin le « premier » puisque cette statuette a été réalisée 160 ans plus tôt que celle de Bruxelles. Les habitants de la ville se plaisent à claironner que « Pendant que le Manneken de Bruxelles se tenait à peine debout, le leur avait déjà pissé sur toute la Dendre ». Voilà qui donne le ton de l’ambiance de la joyeuse cité de Grammont. Côté gourmandise, ne repartez pas sans avoir mordu dans une délicieuse tarte au maton, c’est le seul lieu où la véritable pâtisserie, labélisée « produit du terroir » par l’Union européenne, peut être vendue. Les autres ne sont que de pâles copies.

Markt, à 9500 Grammont

Le jardin de l’abbaye Saint-Pierre : Les odeurs et la végétation du midi vous manquent ? On a déniché pour vous un havre de paix en plein cœur de Gand. Un oasis de verdure où poussent arbres fruitiers, lavande et vignes. Vous y découvrirez également des ruches et les ruines d’une ancienne infirmerie.

9 Sint-Pietersplein, 9000 Gand. Tél : +32 9 243 97 30

Le bois de la Musique : Le Muziekbos, en V.O., doit son nom à son sous-sol marécageux, le mot celtique "muz" voulant dire "marais". Lui aussi se pare d’un joli tapis de jacinthes bleutées en avril et en mai comme au bois de Hal. Le Muziekbos se visite aussi le reste de l’année grâce à deux promenades balisées. Pour les âmes aventurières, vous pourrez même y installer votre tente dans le camping aménagé pour une totale immersion dans la nature.

7 Ruddersveld, 9600 Renaix

Les chemins de halage : Si en vous levant ce week-end, il vous prend une grande envie de vous oxygéner, prenez vos vélos et baladez-vous sur les kilomètres de chemins de halage et de digues qui se situent entre Gand et Anvers. Ces chemins sont interdits aux voitures et vous sont exclusivement réservés. Le paradis des cyclistes et des promeneurs. La définition du vrai luxe non ? Notez aussi que des bacs vous permettent de passer d’une rive à l’autre.

Vélo à Damme : Si vous êtes dans le coin de Bruges, allez faire un tour dans le pittoresque village de Damme. Très peu de si petites villes comptent autant de monuments historiques que Damme. C’est le point de départ idéal d’une balade en vélo au bord du canal. Une vraie parenthèse relaxante et revigorante.

Damme







L'ascension des curiosités flamandes

The Chocolate Line : Dominique Persoone a une conception assez originale du chocolat. Pour lui c’est une expérience culinaire qui doit solliciter tous les sens. Il propose donc de vous tartiner les lèvres avec son rouge à lèvres chocolat, de vous masser le dos avec sa crème au chocolat ou encore, option la plus insolite, de vous en mettre plein le nez en le sniffant. Testé et approuvé par les Rolling Stones.

19 Simon Stevinplein, 8000 Bruges Tél : +32 50 34 10 90

Oud Huis Deman – Biscuiterie De Meester : Une maison qui existe depuis 1890 où la propriétaire des lieux, Anne De Meester, vous fait déguster des biscottes de Bruges légèrement caramélisées et sucrées à servir avec du fromage ou du foie gras. On y retrouve également d’autres spécialités qu’il vous faudra ramener dans votre baluchon comme les "noeuds de Bruges" qui avaient été confectionnés pour la première fois par un cuisinier de Marie de Bourgogne.

42 Vuldersstraat, 8000 Bruges Tél : +32 50 33 86 88.

Seagull Appetit : L’adresse à ne pas manquer si vous êtes fan de poissons fumés. C’est une référence en la matière. Un fumage artisanal qui relève le goût du poisson. La vedette au Seagull c’est le sprat fumé de Patrick Waty, labélisé « produit régional ». Il est fumé sur des copeaux de chêne à basse température pour un respect total de la chair. Un autre petit trésor culinaire à ramener de votre tour des Flandres.

13 Gotevlietstraat, 8000 Bruges. Tél : +32 50 32 01 06

Vercruysse : La référence du chocolat belge à Courtrai. Avec une formation auprès des grands noms comme Wittamer, Fauchon ou encore Huize van Wely, la réputation de Geert Vercruysse le précède jusqu’en Australie. Pourtant il reste moins connu chez nous. Dans sa boutique de Courtrai, il travaille avec son épouse Katrien. Il se fournit en produits de premier choix auprès de petites entreprises qui se chargent de la culture et de la transformation du cacao. Une philosophie gastronomique qu’on apprécie et qu’on aime partager avec vous.

115-117 Doorniksewijk, 8500 Courtrai. Tél : +32 56 21 68 81

Dégustation de cuberdons : Pour se gaver de ce « bonnet de curé », une friandise typiquement belge, on vous donne rendez-vous sur la Groentenmarkt, à Gand. Deux échoppes s’y jouent des coudes pour vous proposer ce cœur coulant au goût fruité. Pour la petite histoire, en 2014 s’est jouée "la guerre des cuberdons" entre ces deux marchands qui en sont venus aux mains et se sont vus retirer leur licence pour quinze jours, par le bourgmestre lui-même. Tout le charme des histoires à la belge.

Groentenmarkt, à 9000 Gand

La distillerie Filliers : Amateurs de genièvre, voici une adresse faite pour vous. Dans cette entreprise familiale, on produit du genièvre maison d'après une ancienne recette familiale inventée par Karel Lodewijk, en 1880. La dégustation est précédée d’une visite des installations pour saisir toutes les étapes de la fabrication artisanale de ce breuvage, reproduit depuis cinq générations.

3 Leernsesteenweg, 9800 Deinze. Tél : +32 9 386 12 64

The Jane, à Anvers







Les étapes gourmandes

Hertog Jan : Ce trois étoiles au guide Michelin se situe dans une ancienne ferme dont la salle à manger offre une vue panoramique sur le potager et le jardin de plantes aromatiques. Un agréable avant-goût de ce qui se retrouvera dans votre assiette puisque les menus sont essentiellement composés de légumes et d'herbes en provenance du jardin attenant.

52 Loppensestraat, 8210 Zedelgem Tél : +32 50 67 34 46

De Mangerie : Ici l’atmosphère est détendue et imprégnée de la passion des deux propriétaires, Kristof Deprez et Els Van Vynckt, qui se connaissent depuis leur formation à l’école hôtelière. Ils proposent un menu succinct avec une interprétation personnelle des produits de la mer et des associations surprenantes. En plus, on s’y sent vraiment bien, loin du tumulte de la ville.

Oude Burg 20, 8000 Bruges Tél : +32 50 33 93 36

Gust : Un bistro tenu par Matthieu Beudaert de la Table d'Amis. Niché au cœur d’un quartier piétonnier, on y déguste une cuisine raffinée sous forme de tapas dans une salle à l’ambiance feutrée. Les préparations sont simples mais fortes en goût. Le Chef ne privilégie que des beaux produits comme du comté affiné, du chorizon gran reserva ou encore du filet pur txogitxu. Le tout accompagné d’une sélection de vins tout aussi efficace.

8 Sint-Maartenskerkhof, 8500 Courtrai. Tél : +32 56 31 34 30

Het vliegend tapijt : Une adresse sans prétention mais qui crée la surprise. D’abord c’est une jolie histoire familiale puisque Félix François a repris le restaurant de ses parents en 2011. Mais c’est aussi une vraie découverte gustative. Le style simple de la brasserie familiale a été conservé et donne un charme atypique à cette enseigne bistronomique.

189, Pottelberg, 8510 Marke. Tél : +32 56 22 27 45

The Jane : Situé dans une ancienne chapelle, ce restaurant est devenu en peu de temps le rendez-vous culinaire à ne pas manquer. Aux commandes Sergio Herman, le Chef belge qui a le vent en poupe et qui a su insuffler à sa cuisine étoilée un twist de rock & roll en signant des plats hauts en couleurs et en saveurs. L’ambiance, elle aussi, est atypique pour un établissement d’un tel prestige : ne vous étonnez pas de retrouver un sélection pointue de DJs derrière les platines. Seul bémol, il faut s’y prendre quelques mois à l’avance pour y trouver une place.

1 Paradeplein, 2018 Anvers Tél : +32 3 808 44 65

Lam & Yin : Ce micro restaurant chinois fait partie de ces adresses précieuses qui aiment bousculer les codes établis. Le propriétaire et Chef des lieux, Lapyee Lam, a relégué au placard les kitscheries chinoises pour une décoration épurée et sobre. Côté cuisine, pas de menu sans fin mais plutôt une carte qui ne compte que cinq plats et cinq entrées. La fraîcheur et le raffinement des mets vous donnent un tout autre aperçu de la cuisine chinoise. Evidemment, nous ne sommes pas les seuls à apprécier leurs dim-sum préparés maison et leur belle sélection de vin. Il faudra donc être patients pour avoir le plaisir de s’asseoir à une des 15 tables que compte le restaurant. Mais la persévérance paie…

17 Reynderstraat, 2000 Anvers. Tel : +32 3 232 88 38

L’Epicerie du cirque : un étoilé qui respire la convivialité. Pour eux l’atmosphère et l’accueil du restaurant sont aussi importants que ce qu’ils vous serviront dans l’assiette. Préférez à la cravate et autres formalités vestimentaires, le jeans et les baskets. Côté cuisine, Denis Broeckx et sa femme Ellen Destruyver privilégient sur des assiettes qui font la part belle aux légumes, aux saveurs franches et aux influences méditerranéennes et orientales. Leur âme joyeuse et partageuse se reflète dans leurs plats qui ne vous laisseront pas indifférents.

23 Volkstraat, 2000 Anvers Tél : +32 3 238 05 71



Design Museum Gent







Les trajectoires culturelles

Les vredenfeesten : Le premier weekend de septembre aura lieu, comme chaque année, un lâché de montgolfières à l’occasion du « Balloons Festival Europe 2017 ». Elles décolleront de la Grand-Place de Saint-Nicolas. Un spectacle haut en couleurs et magique à faire en famille et entre amis.

Grand-Place, 9100 Saint-Nicolas

S.M.A.K. : Si vous êtes dans le coin de Gand, le musée d’Art Contemporain est assurément un lieu culturel à ne pas manquer. Ici la création débridée est mise à l’honneur lors d’expositions temporaires en plus de la collection permanente. Vous y découvrirez des grands noms de l’art contemporain belge mais aussi des artistes internationaux comme Karel Appel, Warhol ou encore Christo. Laissez votre esprit gambader au fil des réflexions proposées par les artistes.

1 Jan Hoetplein, 9000 Gand Tél : +32 9 240 76 01

Fondation Verbeke : À la manière du jardin du musée de Rodin, cette institution expose des oeuvres modernes en pleine nature. Cette initiative privée dédiée à l'art contemporain est l'une des plus importantes d'Europe. Les œuvres sont distillées sur les douze hectares de la propriété. Si vous êtes conquis par le lieu, vous pourrez prolonger les festivités en passant la nuit dans la « Casanus » de Joep Van Lieshout, un côlon géant en polyester avec lit double et douche. Surprenant à l’image de ce musée en plein air. Autre option, si vous n’avez pas le vertige, le « CampingFlat » de Kevin van Braak, un échafaudage de douze mètres de hauteur avec tente, feu de camp et gazon synthétique.

Westakker, à 9190 Kemzeke (Stekene). Tél : +32 3 789 22 07

Le Design Museum : le musée leader en Europe dédié au design contemporain sous toutes ses formes : mode, architecture ou encore graphisme. Il se passe toujours quelque chose dans ce musée gantois où des expositions temporaires se mêlent à la collection permanente.

5, Jan Breydelstraat, 9000 Gand. Tél: +32 9 267 99 99

La maison du Port d’Anvers : Véritable joyaux architectural, ce mastodonte aux multiples reflets irisés trône au bord du canal et déverse son aura sur les alentours. Dernier ouvrage de Zaha Hadid, pionnière de l’architecture moderne, la maison offre une vue imprenable sur la ville et sur l’Escaut. Une visite architecturale à insérer dans votre planning du jour.

La Maison Guiette : Parmi les perles architecturales que compte Anvers, il en est une peu connue que nous vous conseillons de ne pas manquer. La Maison Guiette est la toute première maison construite à l’étranger par Le Corbusier mais peu de gens le savent. Elle appartient à la créatrice belge Ann Demeulemeester et à son mari. La fondation Le Corbusier aimerait l’inscrire au patrimoine mondial de l’Unesco. Bien entendu, vous n’aurez accès qu’à l’extérieur de la maison, mais ça vous donne déjà un bel aperçu de toute la poésie que Le Corbusier a souhaité lui insuffler.

32 Populierenlaan, 2020 Anvers





