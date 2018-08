Notre smartphone est un compagnon de voyage idéal. La preuve par six.





C'est le moment que l'on attend le plus dans l’année. Les vacances d’été nous tendent les bras, et pour être sûr d’en profiter à 100% mieux vaut être équipé. Ces applications sont justement là pour ça.

Vivino, pour éviter les mauvais vins comme un pro

Votre mission pour l’apéro à venir : trouver de bonnes bouteilles. Arrivé au supermarché, vous vous grattez la tête : lesquelles choisir ? Il vous suffit de dégainer Vivino et de prendre l’étiquette en photo. Vous en saurez bien plus sur les vins qui vous interpellent. Note (sur 5), prix moyen, et quelques commentaires avisés d’amateurs de vin devraient vous aider. Ceux qui sont restés à la maison vous remercient d’avance.

Tricount, pour que les bons comptes fassent de bons amis

Lorsque l’on part avec une bande d’amis, le moment de l’addition peut vite être un casse-tête. Facilitez-vous la vie (et celle des serveurs) et utilisez Tricount. Qui a trop payé ? Qui est à la traîne ? Cette appli belge s’occupe de tout pour équilibrer les comptes. Jusqu’à 30 amis peuvent être intégrés. Et remboursés.

Park4Night, pour les plus baroudeurs

Ça y est, vous avez enfin loué ce van vintage qui vous faisait rêver sur Instagram. Une fois au volant de l’engin, vous vous demandez où le garer durant la nuit. Pas de panique, Park4Night est là. L’appli liste les endroits payants et gratuits où vous pourrez l’installer. Pour plus de détails sur cette appli, rendez-vous dans la rubrique « Styles et Vie » de Paris Match Belgique.

© Pexels

ConvertDrugs, pour trouver le nom de son médicament n’importe où

Une fois en vacances, vos allergies reprennent. Pas de chance, vous avez oublié votre médicament habituel. Et comme vous êtes à l’étranger, vous n’avez aucune idée de l’appellation locale. ConvertDrugs est la bonne idée santé de la liste. Avec plus de 50 000 références et des retranscriptions en chinois ou en japonais, vous irez mieux bien plus vite.

Touchnote, pour envoyer des cartes postales personnalisées

Si une carte postale fait toujours plaisir, on ne prend pas - ou plus - le temps d’aller en acheter une. Touchnote vous propose de transformer vos propres photos en cartes perso. C’est mamie qui va être contente.

© Pexels

SayHi, pour (enfin) se faire comprendre aux quatre coins du monde

Les moments gênants où vous essayez désespéremment de vous faire comprendre de locaux trop patients seront bientôt de l’histoire ancienne. SayHi est un traducteur vocal instantané fort pratique. La traduction est présentée à l’écrit et, surtout, à l'oral. L’appli vous permettra donc de vous dépatouiller dans plus de 60 langues.