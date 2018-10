Il existe un atlas gastronomique mondial qui a recensé 9000 plats locaux et autochtones qui valent le détour. En Belgique, 69 plats et produits authentiques sont mis en avant.





En tout, 33 207 experts ont identifié 6080 plats traditionnels et 2989 ingrédients locaux qui font la richesse gastronomique d'un pays. En Italie, il y en a des centaines, en France aussi... Mais on peut dire qu'avec son patrimoine gastronomique comme le waterzooi, la couque de Dinant, le cougnou, les frites évidemment et le jambon d'Ardenne, la Belgique est près de battre l'Allemagne et l'Angleterre !

Le Chicon au gratin est mentionné (il ne s'appelle pas "endive au jambon", un bon point pour la crédibilité du site !) de même que les asperges à la flamande, la soupe aux poireaux ou encore le pain à la grecque. Plus originales : les pousses de houblon de Poperinge sont pointées sur la carte interactive. D'accord, il manque la tarte de Chaumont Gistoux, les choux de Bruxelles ou encore les anguilles au vert... Mais il suffit de renseigner le site pour que ces produits O combien authentiques soient indiqués, après tout, il y a bien les sneeuwballen !

Le site est destiné à s'agrandir avec les commentaires des internautes fiers de leurs plats typiques, qui peuvent également soumettre des lieux et restaurants où trouver les plats ou les produits.

On est allées se perdre au Japon, en Californie et même en Afrique du sud ou encore à New York... Où comment voyager en rêvant gourmand ou se donner des idées de petits plats pour son prochain voyage.

>> www.tasteatlas.com