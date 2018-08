Certains reprennent doucement le chemin des bureaux et de l'école alors que d'autres ont tout le loisir de s'évader en septembre et en octobre. Voici 8 destinations pour partir près (ou loin) mais avec toujours une qualité de vie et de belles découvertes à la clé.





Des bulles et des balades en Champagne

En train ou en voiture c'est à un jet de pierre : à 3h de Bruxelles en voiture ou 2h en train, Reims la prestigieuse (mais un peu oubliée) vous attend en pleine saison des vendanges. Si vous n'avez qu'un week-end, laissez-vous guider vers ses sites historiques : 4 de ses bâtiments sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco : la Cathédrale Notre-Dame, la Basilique Saint-Remi, le Palais du Tau et le Musée Saint-Remi.

Mais Reims et sa région se prêtent à un midweek ou même une semaine : on vous conseille bien sûr d'aller faire un tour dans les grandes maisons de champagne : les crayères de Ruinart sont un must notamment. Mais on peut aussi visiter les caves de Moët et Chandon, Pommery, ou encore G.H. Mumm.

Ensuite, vous prenez le large par les vignobles (en vélo, en auto ou même en bus, regardez là) et allez vous balader sur la montagne de Reims où les vendanges ont lieu parfois jusqu'en octobre. Vous pourrez vous arrêter dans des domaines viticoles et ressentir l'ambiance des chais animés. Il existe même des "journées vendanges" où les visiteurs sont invités à la récolte du raison, à une visite du pressoir à raisin ou à un repas typique avec les vendangeurs. Sympa ! Le programme est là.

PS : les mangeurs de viande seront heureux de connaître Rethel et son boudin blanc, qui se déguste avec du champagne s'il vous plaît.





De châteaux en observatoire dans la Vallée d'Aoste

© Enrico Romanzi



De l'autre côté des Alpes françaises, il y a la vallée d'Aoste. Outre son jambon dont on vous parlera abondamment (et que vous pourrez goûter de près, dans les ateliers), cette vallée regorge de châteaux (château de Fénis, château d’Issogne, château de Verrès, château de Savoie, ...). Si vous n'avez pas envie de vous forcer à parler avec les mains en italien, partez à la découverte de la vallée de Saint-Barthélemy, région francophone où la nature et les montagnes sont omniprésentes. A visiter absolument, l’Observatoire astronomique de la Région Autonome de la Vallée d’Aoste, l’un des plus grands d’Europe, où est organisée la plus ancienne Star Party d’Italie, du 7 au 9 septembre 2018. Une grande manifestation avec des observations gratuites des astres.





Dans les vignes de Toscane

© Photo d'illustration - Reporters



C'est le moment c'est l'instant de visiter les régions viticoles, façon de mêler découverte gastronomiques et balades dans des cadres naturels magnifiques. On vous emmène en Toscane. Belvilla.be propose des locations dans des lieux assez extraordinaires. Notamment à proximité du village médiéval de Montepulciano, d’où provient le Montepulciano d’Abruzzo, se niche une maginfique exploitation viticole, c'est un ancien couvent du XIe siècle qui se situe dans les collines couvertes de champs de céréales et de rangées caractéristiques de cyprès. Vous dormirez dans les anciennes chambres du couvent, au milieu du vignoble de Fabrizio. Il y élabore les célèbres vins Vino nobile di Montepulciano et Rosso di Montepulciano. A déguster sur place, ses somptueux vins mais aussi son huile d’olive.





La Côte d'Opale, elle a tout bon aussi !

© Cap Blanc nez - Reporters



Facilement accessible depuis la Belgique, la côte d'Opale affiche ses côtes sauvages et ses sentiers côtiers avec pas mal de sobriété, ce qui en fait tout son charme. Les logements en chambres d'hôte ou en Air BnB sont légion et très abordables. Et les restos offrent tous une atmosphère, comme le fameux Marie Galante dans le joli port d'Audresselles ou encore chez Mimi qui offrent la possibilité de bien manger pour pas cher. On aime bien aussi ces petites cités côtières et leur petite digue (rien à vois avec les belges !) où l'on mange des crêpes à la cassonade qui font saliver.

Si vous vous sentez en jambes, il y a une belle balade VTT à faire entre terre et mer et entre les caps Gris Nez et Blanc Nez : le Mont de Couple se termine par une belle vue entre les deux "Nez" et même par beau temps sur les côtes anglaises. Sur l'eau, beaucoup de cargo : c'est en effet le passage maritime le plus fréquenté au monde....





Les plus anciennes racines de la viticulture en Slovénie

C’est à Maribor que l’on trouve le plus vieux cep de vigne du monde (400 ans) et un réseau de 2,5 km de caves souterraines. Chaque année, d’octobre à novembre, se tient "The old Vine Festival", un hommage culinaire et culturel à la plus vieille vigne du monde. Le festival commence avec les vendanges de cette vigne. S’ensuit une fête grandiose, où l’on danse, où l’on mange et où l’on déguste, bien sûr, les vins de la région.





Prolonger l'été sur la mer en Croatie

© Le port de Hvar - Reporters



En choisissant la Croatie, on surfe d'avantage sur l'ambiance estivale. Avec plus d'un millier d'îles et plus de quatre mille kilomètres de côtes, la Croatie est l'une des principales destinations de navigation au monde. Sur place, peu d'endroits peuvent égaler Hvar : l'île a été sacrée comme l'une des plus belles du monde par le magazine Forbes. Pour un voyage idéal, il faudra prévoir une pause à Sveta Nedilja, Sućuraj, Jelsa, ou l'un des nombreux autres beaux villages côtiers afin de poser sa serviette sur une plage presque totalement privée dans les îles Pakleni.





Vin, sel et volcans : un mariage unique à La Palma

La Palma est une des îles espagnoles des Canaries et peut se targuer d’une riche tradition vinicole qui remonte aux conquistadors flamands du XVIe siècle. Mais les artisans continuent à miser sur l’innovation et la créativité. On trouve ainsi, dans une zone volcanique du sud de l’île, une association unique. Les raisins de Los Llanos Negros sont mélangés à du sel volcanique, procurant une expérience gastronomique unique : le sel de vin « Sal de Vino Zeus Negramoll », qui se marie délicieusement aux pâtés, au fromage et au chocolat.