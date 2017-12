Magazine Vous recevez vos proches pour le Nouvel an et vous souhaitez les impressionner, leur faire passer le temps entre les plats ou tout simplement leur donner un petit cadeau qu'ils pourront ramener chez eux? Voici quelques idées de décoration à poser sur la table pour un effet garanti.





Une nappe en tissu avec un beau chemin de table

On a tous déjà craqué pour une nappe en papier : il y en a de très jolies et le "rangement" est facile puisqu'il n'y a plus qu'à la jeter au moment de débarrasser la table. Mais il n'y a rien à faire, une nappe en tissu reste beaucoup plus classe. Et économique par dessus le marché étant donné qu'on peut garder notre belle nappe blanche d'année en année. Idéale pour les adeptes du zéro déchet et pour ceux qui aiment les valeurs sûres. Pour casser la blancheur de la table, optez pour un chemin de table très coloré que, là encore, vous pourrez garder plusieurs années. Pour plus de cohérence, veillez également à prendre les serviettes blanches qui vont avec.





© reporters

Une touche dorée dans la vaisselle

Il ne faut pas forcément mettre une fortune dans la vaisselle : de jolies assiettes avec des bords dorés ou des verres du même style donneront automatiquement une touche festive à votre table sans que vous n'ayez rien à faire. Pratique non?





Des décorations d'assiettes

Soit vous optez pour un rond de serviette original, soit vous posez simplement la serviette sous l'assiette et vous remplissez le contenant d'un objet de déco qui se trouve très facilement en magasin.





© reporters

Des bougies

Les bougies ont le don de créer une atmosphère réconfortante. Si vous voulez mettre vos convives à l'aise pendant que vous êtes en train de préparer à manger, laissez-les se détendre en observant les flammes danser devant eux.





© pinterest

Des touches de nature

On vous l'expliquait il y a à peine quelques jours, les sous-bois s'invitent plus que jamais sur nos tables. Attention toutefois à ne pas exagérer dans la décoration sous peine de recréer une véritable forêt vierge pas vraiment adaptée au thème. Prenez garde de bien laver vos végétaux si vous allez les chercher directement dans votre jardin. Nous, on vous conseille les pommes de pin porte-noms. Discrètes mais juste champêtres ce qu'il faut.





Réutiliser ses décorations de Noël

A part la vaisselle, les bougies, les décorations qui viennent de la nature et celles d'assiette, on met quoi sur notre table? Et bien, ce que vous aviez acheté à Noël, pardi ! Il n'est pas nécessaire de changer de thème à chaque fois et de tout racheter sous peine de faire très mal à votre portefeuille. Vous avez encore des boules de Noël? Mettez-les sur la table. Vous aviez acheté d'autres choses qui sont encore parfaitement adaptées au 31? Lâchez-vous! Attention toutefois à ne pas recréer une copie conforme de votre table de Noël sous peine que cela perde un peu de sa magie.





© reporters

Des crackers

On vous l'accorde, il s'agit plutôt d'une tradition de Noël mais de plus en plus de gens n'hésitent pas à en fournir à leurs invités pour le Nouvel an également. Et pour cause : vous passez peut-être le Nouvel avec d'autres personnes que celles invitées à la Noël. Une séance de rattrapage est donc plus que bienvenue. Et, avouons-le, ces crackers sont terriblement festifs. D'origine britannique, ces papillotes en forme de tubes renferment des petits cadeaux, des cotillons, des bonbons ou les trois à la fois. Ce qui est génial, c'est qu'on peut le préparer soi-même à moindre coût. Si on y rajoute des paillettes, l'ouverture risque d'être grandiose et de faire son petit effet. N'hésitez pas à glisser un petit souvenir que vos convives pourront garder.





© pinterest

Des photobooths à imprimer

Encore une fois, ces objets de déco sont très faciles à réaliser. Il suffit d'imprimer des images et de les coller sur un bâtonnet en bois et le tour est joué. Les convives pourront utiliser ces différents accessoires pour apporter une touche d'originalité à leurs photos prises pour l'occasion. Moustache, masque, "2018", vous n'avez plus qu'à laisser parler votre imagination. A l'heure où tout un chacun aime partager des photos souvenirs sur les réseaux sociaux, vous êtes assurés de faire plaisir à vos invités.