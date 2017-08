Quand le clip d'un tube à succès mondial fait affluer les touristes à San Juan...

On ne cesse de l'entendre partout, le tube de l'été "Despacito" est au programme de toutes les radios, se fredonne inconsciemment dans la rue, et est diffusé sur les chaînes musicales de télé. Si bien que le clip, tourné à San Juan sur l'île de Porto Rico, donne des idées aux touristes en recherche de destinations dans les Caraïbes. Mais que recèle cet État libre associé aux Etats-Unis ?





Des plages... et des plages !

Avec plus de 400 km de côte, l'île de Porto Rico est également quasi toujours ensoleillée. Les îlots, le sable fin, les cocotiers, l'eau turquoise et transparente... le paradis !





Le "spanglish"

C'est le patois local. Et c'est plutôt simple pour les touristes qui parlent quelques mots d'anglais et d'espagnol. Il suffit de mélanger un peu des deux. Par contre, l'espagnol des Portoricains possède son propre vocabulaire. Dépaysement garanti !





Une cuisine diversifiée

On en parle peu, mais la cuisine portoricaine vaut le détour. D'abord parce qu'elle est très riche en saveurs et en mets. Ensuite, parce qu'elle est métissée et propose des plats du monde. D'ailleurs, de nombreux grands chefs américains y ont installé leur succursale ici au soleil.





La musique de partout

A Porto Rico, il n'y a pas que Luis Fonsi et son "Despacito". Partout dans les rues, les Portoricains vibrent au son de la musique entraînante. Cette culture est née de la rencontre entre l'Afrique, l'Europe et l'air des Caraïbes. De quoi apporter une véritable joie de vivre !





Un véritable melting-pot culturel

Vous l'aurez donc compris, Porto Rico est riche en histoire et sa culture est très métissée au carrefour d'influences américaines, espagnoles et africaines.





Le vieux San Juan

La capital portoricaine est séduisante avec ses forts, ses remparts, ses maisons colorées, son ambiance, ses vendeurs ambulants, son architecture coloniale, etc. Un plongeon dans le temps...





Les loisirs de plage

Le kayak est le moyen le plus répandu pour passer d’îlot en îlot ou pour observer les baies préservées et interdites au tourisme. Autres loisirs : le surf, le kite, le cerf-volant ou encore le snorkeling.





La science et science-fiction

C'est à Arecibo, sur la côte nord de Porto Rico, qu'on retrouve l'un des plus grands radiotélescope du monde. Exploité par l'université de Cornell, il permet de collecter des données radioastronomiques, d'aéronomie terrestre et des données radar planétaires pour les scientifiques. Il a également été le lieu de tournage de plusieurs films connus comme Golden Eyes ou Contact.