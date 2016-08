À l'aventure: le top 10 des parcs nationaux en Europe

Magazine

Il y a de tout, des glaciers étincelants aux forêts, en passant par les montagnes, les cascades, les lieux féeriques, le tout sans droit d'entrée.

Le continent européen regorge de paysages magnifiques dont les parcs nationaux qui sont accessibles à tous. Pour y entrer, seul un goût certain pour la marche et l'aventure est requis. Lonely Planet a édité un livre (The Best Things in Life are Free) qui reprend les parcs, musées, jardins, marchés, points de vue, plages, événements sportifs, astuces, expériences qui permettent d'économiser des sous.

Pour en faire sa promo, le guide de voyages australien vient de publier son top 10 des parcs nationaux européens. De quoi donner quelques idées pour les prochaines vacances...





Le Parc National des Pyrénées / Ordesa y Monte Perdido (France / Espagne)





Depuis 1997, une partie du Parc National des Pyrénées et le Parc National d'Ordesa et du Mont-Perdu sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y retrouve des centaines de sentiers de randonnées pour admirer les canyons, falaises, gorges, la faune sauvage, les rapaces (dont le plus grand d'Europe, le gypaète), etc.

--> Parc-pyrenees.com





Jotunheimen (Norvège)





Ce massif de montagnes comprend les 26 plus hauts sommets du pays. C'est le lieux de prédilections des Norvégiens pour la randonnée et la pêche. Rafting, rando sur glacier, visite de grottes, escalade, descente de canyon, équitation sont également des activités très pratiquées dans ce parc national. Côté faune, on y retrouve des lynx, des gloutons, des rennes, etc.

--> Jotunheimen.com





Forêt de Bohème (ou Šumava) (Allemagne/République tchèque)





C'est la plus grande forêt d'Europe. Elle est située dans un massif montagneux entre l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque. C'est en quelque sorte la ligne de partage naturelle des eaux entre le Danube et l'Elbe. On y retrouve plus de 10 000 espèces d'animaux. Les aventuriers apprécient cette région pour les randonnées, le ski de fond, le vélo, et le camping sauvage (qui est autorisé).

--> www.nationalpark-bayerischer-wald.de





Vatnajökull (Islande)





Il s'agit du plus grand parc national d'Europe. Il recouvre 12% de l'Islande. On y retrouve la plus incroyable cascade du pays, le puissant Dettifoss. Les randonneurs y viennent aussi pour admirer la calotte glaciaire, le canyon de la Jokulsa, les chutes Svartifoss, et le volcan Askja.

--> Vatnajokulsthjodgardur.is





Cairngorms (Ecosse)





C'est le plus grand parc national de la Grande-Bretagne. On y retrouve cinq des plus hauts sommets du pays. Ici, les passionnés de ski, randonnée, traîneaux à chiens, VTT, équitation, courses d'orientation sont les plus heureux entre les montagnes, les chemins forestiers, les rivières, les lochs, les villages (et les distilleries!).

--> Cairngorms.co.uk





Le Mont Olympe (Grèce)





C'est la plus haute montagne de Grèce (2917 mètres). Dans la mythologie, ce lieu est associé au domaine des dieux. Aujourd'hui, le parc national abrite des aigles royaux, des loups, des chats sauvages.

--> Olympusfd.gr





Brecon Beacons (Pays de Galles)





C'est le point culminant au sud du Pays de Galles. Ce parc national est idéal pour les randonnées qui regroupent paysages et histoire vu les innombrables châteaux forts. On y retrouve aussi plusieurs cascades dont Sgwd-yr-Eira (la cascade de neige) avec un chemin qui mène juste derrière le rideau d'eau.

--> Breconbeacons.org





Gran Paradiso (Italie)





Le parc national Gran Paradisio se situe sur les flancs du plus haut sommet d’Italie (4061 m). Idéal pour les randonneurs, les grimpeurs, et les skieurs. Difficile de ne pas y croiser des bouquetins, le symbole du lieu. On les repère dans les pâturages.

--> Pngp.it





Oulanka (Finlande)





A la frontière entre la Finlande et la Russie, en Laponie, ce parc national abrite des centaines de rennes. Incroyable à toutes les saisons, il se prête à la randonnée (à pied ou avec raquettes), au ski, rafting, VTT, canoë, etc. Le trek le plus connu est le Karhunkierros, le sentier de l’Ours, qui s’étend sur 80 km du nord au sud du parc.

--> Luontoon.fi/en/oulanka