En Suède, on prend soin de tous les habitants, même des souris... Un city-trip à réaliser à hauteur du sol !

Si vous projetez de vous rendre bientôt à Malmö pour un city trip, n'oubliez pas de baisser le regard dans les rues. Le moindre détail compte. Car il serait bien dommage de passer à côté de ce joli travail d'artiste dans le quartier de Möllevangen.

Boulangerie, fromagerie, restaurant italien, épicerie, ... à l'échelle des souris. Un monde parallèle a vu le jour et ravit les habitants. Cette œuvre émane d'un groupe d'artistes. Leur nom : Anonymouse. L'idée, c'était d'utiliser des objets de récup' que les souris pourraient elles-mêmes utiliser. En s’accroupissant, touristes et Suédois peuvent observer les nombreux détails. "Des gens ont déjà commencé à s'approprier les lieux, quelqu'un a cuisiné des gâteaux miniatures et des posters ont été rajoutés à la mise en scène", explique un membre du collectif au Huffington Post. On souhaiterait presque rapetisser pour explorer cet univers miniature qui ne demande qu'à s'agrandir... même si le vandalisme guette sans cesse ce projet.