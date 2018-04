Le 8 avril, 4000 participants partiront chasser des sextoys pour la 8e édition de la célèbre "Chasse aux sextoys".

Soft Love et l'ASBL Elle-émoi organisent leur chasse, un peu folle, aux sextoys le dimanche 8 avril 2018. Le but est simple : déterrer les 800 jouets érotiques cachés dans une prairie de la commune de Wépion. Durant cette journée, vous pourrez également profiter de soins gratuits, d'activités diverses, de concours et de divers cadeaux.

Une journée unique en Belgique qui s'est d'ailleurs fait connaître en dehors de nos frontières. Des cars remplis de participantes venant de France, Italie, Pologne, Luxembourg ou encore d'Allemagne fouleront le sol belge ce 8 avril. Cet événement a d'ailleurs fait parler de lui dans le quotidien français Le Parisien ce week-end.

Au-delà d'être un événement fun, cette chasse aux sextoys est aussi organisée pour la bonne cause. "Tous les bénéfices des entrées seront reversés à l'association Think Pink et à Endométriose Belgique ASBL", expliquent les organisateurs. L'argent versé à Think Pink aidera notamment à faire avancer la lutte contre le cancer du sein. Cette journée se veut aussi éducative, c'est pourquoi l'ABSL Sidasos sera présente pour faire de la prévention contre les infections sexuellement transmissibles. Elle défend également l'émancipation de la femme, sa liberté d'expression mais aussi sa liberté sexuelle. Avec ce rassemblement, Soft Love et l'ASBL Elle-émoi souhaitent sensibiliser les gens sur la réalité et le besoin de communiquer sur la sexualité. Le tout dans la bonne humeur !

Plus d'infos : https://www.softlove.be/fr/​