Samantha Webster est morte 6 jours plus tard...





Un sourire à toute épreuve. C'est ainsi qu'Alec Webster se souviendra de sa compagne, décédée d'un cancer du foie fulgurant à l'âge de 33 ans. Avant qu'elle ne rende son dernier souffle, Samantha et lui ont pu se marier. C'était le dernier vœu de cette professeure au moment de commencer les soins palliatifs en juin dernier.

"Le plus beau et le pire jour de notre vie"

La cérémonie a eu lieu au Severn Hospice, à Shrewsbury, au Royaume-Uni. « C'était un moment fort en émotions, le plus beau et le pire jour de notre vie », a confié Alec, 38 ans, à la presse locale comme le rapporte France Soir . Samantha est morte dans ses bras et entourée de ses proches moins d'une semaine après. « Sam était la seule d'entre nous qui souriait malgré les événements et elle faisait sourire les autres – nous n'avons pas une seule photo d'elle où elle ne sourit pas », a-t-il ajouté le coeur lourd, mais « fier » d'avoir pu réaliser son souhait. Les photos de cette journée émouvante ont été publiées par Metro UK .