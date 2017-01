Une cité immense à l'activité portuaire développée et dont on ne compte plus les gratte-ciel dans le quartier d'affaires. Et qui ne cesse de s'étendre : aujourd'hui, on compte plus de 15 millions d'habitants et demain, il y en aura plus encore ! Les centres commerciaux sont légion et la ville est très dynamique côté mode. On compte aussi un nombre incalculable de parcs à thèmes et d'attractions aquatiques dont les Chinois sont si friands, dont le premier parc Angry Birds de Chine !





Et comme dans toute ville chinoise, les traditions persistent et l'on peut voir de nombreuses tours et temples d'antan comme la tour du Tambour. Au printemps, des festivals aux lanternes égayent les quartiers, manrquant la fin du Nouvel an chinois.





A noter, la curiosité de la ville appelée les 5 Grandes Avenues qui rassemblent des constructions à l'architecture rappelant celle de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Espagne ou encore d'Italie. Un lieu touristique mais également très couru des habitants qui y trouvent un environnement coloré et plein de vie.





Et si la famille Witsel a envie de prendre l'air, hop en voiture vers la montagne et la grande muraille, à environ 120 kilomètres de la zone urbaine.