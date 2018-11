Un vrai jeu d'enfant.





En plus d'être bon pour la planète, il s'avère qu'un déo maison peut aussi être facile à réaliser chez soi. Ce qui devrait en motiver plus d'un.e. Une vidéo publiée par Brut et récemment repérée par Paris Match Belgique vous montre comment vous y prendre.

Un chouette déo écolo

Pour mener ce projet à bien, il faudra vous armer d'huile de coco, de maïzena, de bicarbonate de soude alimentaire, d'un peu d'huile essentielle (lavande et palmarosa) et de beurre de karité. Voyez plutôt.

Autre bonne nouvelle ? Il se conserve bien en plus d'être économique. Que du bon.