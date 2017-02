Axelle Red a été choisie pour être l'ambassadrice de sa ville natale, Hasselt, et plus particulièrement du quartier résidentiel et commercial "Le quartier bleu" en construction au Kanaalkom de Hasselt.

Ce quartier bleu sera composé de 382 appartements, 19 maisons, un parking souterrain public avec 2.000 places de parking, des boutiques et restaurants. Les premiers habitants devraient s'y installer en 2019.

Pour incarner ce "quartier bleu", "Axelle Red" s'est transformée en "Axelle Blue".

"Ce quartier bleu m'a immédiatement attirée", a expliqué la chanteuse, "séduite par l'emplacement, le long de l'eau et dans le centre". De plus, Axelle Red connaît bien ce quartier puisque son père y vit à proximité.

Si elle n'y vit pas pour le moment, Axelle Red est restée attachée à Hasselt. Il y a 4 ans, on se souvient que le Musée de la Mode consacrait une exposition à sa garde-robe, qui compte de nombreuses pièces de créateurs belges.