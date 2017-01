La Photographie Galerie expose le photographe Jimmy Nelson qui a continué sa mission lancée en 2009 : dresser le portrait de 35 tribus indigènes les plus fascinantes au monde.





Un an après son exposition au succès planétaire Before They Pass Away, La Photographie Galerie va présenter la nouvelle exposition du photographe anglais Jimmy Nelson : Before They Pass Away Part II. Au cœur de nouveaux voyages et de nouvelles destinations, le photographe Jimmy Nelson continue sa mission afin de dresser le portrait des tribus indigènes les plus fascinantes au monde et réaliser la deuxième partie de son projet.

Pour la suite de son œuvre, Jimmy Nelson est allé à la découverte des populations tribales de la Polynésie française, ses portraits des Marquesans dévoilent un peuple à la fois fier et énigmatique. Nelson nous emmène également en Chine dans la région de Guizhou pour immortaliser ces villageois aux milles parures. Suivent également des reportages au Soudan du Sud et au Tchad dont les meilleurs clichés seront exposés pour la toute première fois en Belgique. Il expose son travail dans les plus grandes galeries de photographies d’art et donnent d’extraordinaires conférences à travers le monde.

La Photographie Galerie de Bruxelles présente en exclusivité une quarantaine de tirages de tailles variées jusqu’au 25 mars.

Before They Pass Away est le plus grand projet en date de Jimmy Nelson. Commencé en 2009, celui-ci consiste en l’immortalisation de trente-cinq populations oubliées aux quatre coins du globe. De quoi donner envie de voyager sur les trace de ce tout grand artiste...

>> La photographie Galerie, rue de Stassart 100, 1050 Ixelles