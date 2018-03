Tout a débuté avec une simple photo sur laquelle on pouvait voir les membres de la famille Kardashian associées à leur poids. "Je suis en guerre", a directement prévenu l'actrice et présentatrice britannique.

Impossible en effet pour la jeune femme de concevoir qu'on puisse définir une femme par son poids... ou par n'importe quel autre chiffre d'ailleurs. "Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Non seulement le message demandait ce qu'on pensait de leur poids mais également le poids des internautes. Qui s'en soucie? Mais quel non-sens ! Qu'est-ce que ce post essaie de faire à part rendre les femmes anxieuses à propos de quelque chose d'aussi hors de propos?"

On se fiche du poids des gens

Ce qui est vraiment important pour définir une femme, rappelle-t-elle, c'est ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a vécu, ce sont les valeurs qu'elle enseigne ou ses objectifs dans la vie. Elle a donc partagé une photo d'elle où l'on pouvait lire : "Je pèse : une belle relation, de chouettes amis, je ris tous les jours, j'aime mon boulot, je suis financièrement indépendante, (...) je m'aime malgré tout ce que les médias peuvent dire. On se fiche des kilos!".

Une belle démarche qui a aussitôt été suivie par beaucoup d'autres femmes. "Mon post a été le début d'une incroyable vague de posts de la part de femmes qui me rejoignent dans la révolution contre la manière dont notre apparence est analysée par les médias. J'ai reçu des milliers de messages et ils sont trop beaux pour ne pas les célébrer et les mettre en avant. J'ai donc créé un compte que j'ai appelé "@i_weigh" (ndlr : je pèse) afin de tous les poster. Envoyez-moi vos messages à ce compte. Je suis tellement fatiguée de voir que les femmes ignorent encore combien elles sont géniales et combien ce qu'elles ont accompli est fabuleux juste parce qu'elles n'ont pas des cuisses assez fines. S'il vous plait suivez ce compte pour que nous puissions commencer la révolution et faire comprendre à l'industrie de la mode et des médias que nous sommes nombreuses à en avoir marre de tout ça".

Des messages à foison

Depuis, l'actrice reçoit chaque jour de nombreux messages de la part de femmes qui préfèrent se définir en fonction ce qu'elles ont fait ou ce qui les représente plutôt que par leur poids. Et elle leur donne à toutes la parole en repostant leur photo et leur message.