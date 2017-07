Que faire quand vos Pikachu sont invités à un goûter d’anniversaire ? On vous aide à trouver une solution au casse-tête cadeaux avec une longue liste d'adresses bruxelloises concoctée par Frenh-Connect, bien utiles pour acheter des cadeaux ou trouver des activités qui réjouiront les enfants.

French-Connect , c'est une plate-forme de networking et un site qui se veut un trait d’union entre Français et Belges, au niveau entrepreneurial, emploi mais également vie quotidienne et sorties. French-Connect c’est aussi des soirées de networking et des infos business.

Les concept-stores

Booboo La Peste : Un concept-store pour maman et enfants où l’accueil prime avant tout. On s'y sent comme dans un cocon hors du temps. La preuve: Aurore a installé un petit coin avec canapés pour offrir le thé à ses clients (ou ceux qui passeraient juste pour avoir quelques conseils). Elle a sélectionné des marques italiennes, parisiennes (Bonheur du Jour, Pascalettes,…) et Londoniennes (Rockstar baby, Décoiffant). On craque sur les produits de beauté pour enfants « Maman va être jalouse » qui se lavent à l’eau, même le vernis à ongles! On aime aussi les gammes de bijoux assortis pour maman et bébé, les nœuds papillons pour les fêtes et les jolis chaussons.

1359D chaussée de Waterloo, 1180 Uccle Tél : +32 (02) 374 33 42

Lundi uniquement sur rendez-vous. Seule, avec le papa ou entre copines. Aurore se déplace aussi à domicile ou sur votre lieu de travail.

Du mardi au samedi de 10h00 à 18h00

Chouket Store : Un chouette concept-store dédié aux enfants. On y trouve des accessoires, des vêtements, des jouets, de la décoration ou encore des cosmétiques qui ont comme point commun d’être fabriqués en Belgique ou en Europe. Une démarche durable et éthique. Attention, ce pop-up store ne sera ouvert que jusqu’au 29 juillet.

331 chaussée de Wavre, 1040 Etterbeek Tél : +32 472 34 61 66

Pépin la Lune : Installé au cœur de Bruxelles, à deux pas du piétonnier, ce concept-store propose des vêtements, des accessoires et des objets de déco pour les enfants. Particularité du lieu, une sélection de mobilier vintage à vendre.

44 rue des Chartreux, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 610 97 36

Wolf and Wolkje : A 20 minutes de Bruxelles, dans la ville d’Anvers on trouve cette belle boutique dédiée aux enfants. Pour les petits ou les plus gros cadeaux. De la peluche au beau tricycle en bois. Ils ont vraiment une super sélection d’objets. On retomberait bien en enfance l’espace d’une journée. Et si vous n’avez pas l’occasion de vous y rendre, il vous suffit d’aller surfer sur leur eshop.

67 Mechelsesteenweg, 2018 Antwerpen Tél : +32 3 430 87 01

Citron Grenadine : Un concept-store pour les petits et les grands qui a posé ses valises au cœur de Louvain-La-Neuve. On adore leur sélection poétique et féerique. Difficile de faire plus complet comme assortiment : de la déco, des jouets et des vêtements. Tout y est ludique et pour tous les budgets.

36 Passage de l’Ergot, 1348 Louvain-la-Neuve Tél : +32 10 45 15 99

Belgikie : Alors là, on s’y rend si on est fan de la Belgique et qu’on veut le faire savoir. Mais aussi quand on est sensible au développement durable et aux filières courtes. Ici, cocorico, tous les objets vendus sont fairtrade, faits main et produits par des designers belges. Une belle idée de cadeau engagé non ? C’est le duo Gladys et Pouria, deux amoureuses de l’artisanat, qui se chargent de la sélection d’objets de déco, de vêtements ou encore de portefeuilles et agendas. En plus, vous avez droit à 1h de parking gratuit, alors plus d’excuses !

36 rue Longue Vie, 1050 Ixelles Tél : +32 2 512 54 12

Rose : Le lieu où venir shopper un cadeau original pour les kids mais pour les adultes également. Des pin’s, des Bambi fluo, de jolis calendriers, des sacs en tissu ou encore des portes-photos aimantés, difficile de ne pas y trouver son bonheur. Revenez-y souvent, la collection est en permanence renouvelée.

56-58 rue de l’Aqueduc, 1050 Ixelles Tél : +32 2 534 98 08

Hopono : Une boutique incontournable quand on cherche l’objet utile qui fera mouche. Ce familistore propose un assortiment assez vaste de produits design, utiles et tendance pour toute la famille. Dès qu’on y entre, on est accueilli par un festival de couleurs qui rend tout de suite la vie plus belle. L’équipe est sympa et toujours de bon conseil pour trouver le cadeau adapté à chaque occasion.

48 rue du Bailli, 1050 Ixelles Tél : +32 2 612 94 50

Edgar and co : Ce lieu est entièrement consacré à l'univers de la maison, du jardin et des enfants. On y trouve des mangeoires, des nichoirs, de la vaisselle en terre cuite ou encore de la peinture naturelle. Côté kids, on apprécie leur sélection de jouets en bois. Une boutique avec une philosophie durable et éco-responsable comme on les aime chez French-Connect.

713 chaussée de Saint-Job, 1180 Uccle

12 Parvis Saint-Pierre, 1180 Uccle

Tél: +32 2 372 98 00

La décoration

Junior : L'adresse incontournable pour trouver des chouettes éléments de déco mais pas que. On y déniche : du linge de lit, des jolies veilleuses, du petit mobilier mais aussi des jeux, des jouets et des peluches. Nous on craque pour leur magnifique tipi où jouer aux cowboys et aux indiens.

1241 chaussée de Waterloo, 1180 Uccle Tél : +32 471 74 56 65

Mama Corner : A deux pas de la place du Châtelain, on aime les objets de décoration proposés. On y trouve une grande partie de la collection espagnole Nobodinoz, des capes de bain ludiques, des sacs à dos, des jeux de mémoire, des tirelires ou encore des peluches qu’on a envie de câliner.

37 rue Tenbosch, 1050 Ixelles Tél : +32 2 646 96 98

By Gwen : Gwenaelle crée des petites toiles acryliques pour la chambre d'enfant, pleines de poésie. Elle réalise aussi des toiles personnalisables, sur le thème que vous souhaitez.

22 rue de la Campagnette, 1457 Walhain-Saint-Paul Tél : +32 479 22 85 50

Les jouets

Chouchou : On n’y avait pas nos habitudes, puis on y est allé une première fois et ça a été le coup de cœur pour l’accueil chaleureux et familial et les tops conseils. Ils tapent toujours dans le mille et vous êtes certains de faire mouche en ressortant avec votre paquet cadeau.

1355 chaussée de Waterloo, 1180 Uccle Tél : +32 2 511 60 74

Oliwood Toys : Un gigantesque paradis du jouet mais aussi un lieu où trouver des chouettes jeux éducatifs pour les enfants. Pour tous les goûts et tous les âges.

94 avenue de la Chasse, 1040 Etterbeek Tél : +32 649 36 82

529 chaussée de Waterloo, 1050 Ixelles Tél : +32 345 94 34

Papillon : Un lieu unique qui fait rêver dès qu’on y pose le pied. La caverne d’Ali Baba du jouet. Des jeux et jouets choisis pour leur sens, leur portée éducative et leur originalité. Donc quoique vous choisissiez vous ne vous tromperez pas. Emerveillement garanti à chaque coin de la boutique.

244 chaussée de Boondael, 1050 Ixelles Tél : +32 2 644 56 23

Serneels : L’antre du jouet de luxe, traditionnel ou en bois. Si vous séchez sur le cadeau idéal, il est fort à parier que vous devriez trouver votre bonheur dans cette mythique boutique de Bruxelles située sur l’avenue Louise.

69 avenue Louise, 1050 Ixelles Tél : +32 2 538 30 66



Les activités

Theâtre Ratinet : Une super activité à réserver et offrir aux enfants âgés entre 2 et 7 ans. Ce spectacle de marionnettes emmène l’enfant dans un monde imaginaire et stimule sa créativité. Un pur moment de plaisir.

44 avenue Defré, 1180 Uccle Tél : +32 2 375 15 63

Balade Poneys : Sur le site de Drohme, d’anciennes écuries ont été entièrement réaménagées pour accueillir les poneys et les enfants. Des balades sont proposées et les enfants sont également responsables de l’entretien de leur poney. Un vrai moment de détente et de pédagogie. Les balades sont organisées jusqu’au 31 octobre.

Dreamland : Une idée ludique et pédagogique qui fera autant plaisir aux enfants qu'aux parents: créer son premier potager! Chez Dreamland, vous trouverez tout un assortiment d'outils nécessaires et adaptés aux plus jeunes pour qu'ils apprennent à avoir la main verte. Vive l'été!

269 chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo Tél: +32 351 29 07

455 avenue Paul Gilson, 1620 Drogenbos Tél: +32 2 331 54 70

>>> Envie d'offrir des livres et des vêtements ? Toutes les adresses à découvrir sur French-Connect