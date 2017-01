Un photographe a capturé le quotidien des habitants de ce village glacial de Russie. Une expérience inédite et de magnifiques photos.

Voilà de quoi relativiser. Certes, il ne fait pas bien chaud chez nous, mais il existe des régions du monde où les températures nous seraient carrément insupportables. Et pourtant, des gens y vivent et organisent leur quotidien en fonction. C'est le cas d'Oymyakon en Russie. Ce village est réputé pour être le lieu habité le plus froid du monde. Température la plus basse enregistrée : -71,2° en 1924. Heureusement, il ne fait pas aussi glacial durant les neuf mois que dure l'hiver. Mais, on avoisine tout de même une moyenne de -30°.

Ces températures très basses qui touchent chaque année Oymyakon, dans la république de Sakha, sont dues aux chaînes de montagne qui l'entourent. Elles empêchent les masses d'air froid de s'échapper. Pourtant, cela ne refroidit pas les humains. Amos Chapple est photographe et a décidé de se rendre deux jours dans cette bourgade pour capturer le quotidien de ses habitants. Durant ce reportage, le néo-zélandais a constaté que les gens sont bien armés contre le froid. Aussi, les voitures tournent sans arrêt pour éviter de geler, la plomberie intérieure n'existe pas, on y mange que de la viande et les enfants sont autorisés à manquer l'école si la température descend en dessous de... -52°.

Si à son arrivée en pantalon classique, Amos Chapple a senti le froid lui serrer les jambes, il n'a pas trop souffert (même si parfois sa salive se glaçait en petites aiguilles qui piquaient la langue). Par contre, son matériel a davantage enduré. Le focus de son appareil photo et les anneaux de fixation étaient souvent gelés. Une expérience inédite pour un superbe résultat.