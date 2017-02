Ils sont ultra rares, mais ces moments existent. Et c'est fascinant !

Les grandes villes grouillent de monde. Mais à quoi ressembleraient-elles vidées de leurs habitants ? C'est le projet artistique fascinant du photographe français Genaro Bardy. Après Londres, Rome et Paris, il est parti à New York pour poursuivre son projet « Desert in the City ». Comment s'y est-il pris pour capter ces moments quasi inexistants ? Pas le moindre trucage à l'horizon...

C'est en 2011 que tout a commencé. L'artiste a immortalisé les rues vides de Manhattan lors du couvre-feu lié à l'ouragan Irene. Plus tard, il s'est demandé comment réaliser ce type de cliché à Paris et Londres. Lors de la période de Noël évidemment. Une seule nuit et beaucoup de patience pour qu'aucune voiture n'apparaisse dans le champ. Car si la pose longue permet d'effacer partiellement les passants, ce n'est pas le cas pour les phares des véhicules, explique le photographe.

Le succès était au rendez-vous, son projet est d'ailleurs devenu le plus populaire de la catégorie photo sur Kickstarter. Genaro Bardy a alors souhaité s'attaquer à la ville qui ne dort jamais : New York. La nuit idéale ? Lors de Thanksgiving. Le résultat est magique, irréel et même fantomatique.