On vous livre nos cinq terrasses préférées de l'été qui valent le détour pour un lunch ou un dîner en extérieur.





The Fork, site de réservations de restaurants en ligne a fait le bilan des terrasses de l'été 2017 :60% des réservations enregistrées par TheFork dans les 11 pays où l'app est référencée ont été faites dans des restaurants ayant une terrasse. Et 27,85% des réservations effectuées en Belgique ont été prises dans des restaurants ayant une terrasse.

Cet été 2018, les chiffres doivent exploser partout et en Belgique aussi. Après ce mercredi, les températures vont un peu baisser, mais les terrasses resteront tout aussi attirantes. Nous avons fait une petite compil des terrasses chic ou cool bruxelloises que l'on a aimé et qui allient gastronomie (ou bonne petite restauration) et extérieur au top.





Le Caberdouche

Entre le haut et le bas de la ville, à Bruxelles, le Caberdouche a ouvert et a fait illico terrasse pleine ! Il faut dire que les tables et chaises sous les arbres de la place de la Liberté est très attirante, on se croirait dans le sud de la France ! A l'intérieur, le café est grand et spacieux avec un large comptoir, du bon vin et des bières artisanales, des plats du jour le midi et des assiettes à partager, des concerts le jeudi..., Une vraie atmosphère agréable pour tous ! On y avait été et on avait aimé, comme vous pouvez le lire ICI.





Bouchéry

© Sur la page Facebook de Bouchéry / DR



C'est une perle plutôt cachée et qui ne se met pas du tout en avant... tout simplement parce que Bouchéry n'en a pas besoin ! A l'image de son chef, Damien Bouchéry, discret mais talentueux en diable. La terrasse dans la verdure d'une maison uccloise sert d'écrin à une cuisine qui met en valeur les légumes de manière extraordinaire, délicieuse et originale. Il existe une belle formule lunch du midi à 17 euros avec un buffet de légumes à volonté et de desserts savoureux. Sur l'app et site The Fork, qui propose des réservations de restaurants en ligne, ce restaurant est noté à plus de 8.5/10.





Les Minimes

Ouvert depuis peu, le café des Minimes, dans les Marolles à Bruxelles, propose une belle carte pour les lunchs du midi et une ambiance afterwork, entre concerts, films et expos le soir. Mitoyen à l'église il est charmantissime. Les infos pratiques sur la page facebook de l'établissement; Et notre petite visite est racontée ici.





La Ville Lorraine

© Sur la page Facebook de La Villa Lorraine / DR



Institution incontournable de la gastronomie bruxelloise. Le restaurant a changé de propriétaire en 2010. Celui-ci a su redonner un coup de neuf à l’établissement sans pour autant changer le style classique de la villa d’un côté et de la brasserie de l’autre. Sans oublier le jardin qui donne sur le Bois de la Cambre et confère un charme bucolique en pleine ville.

D'ailleurs, La Villa Lorraine existe depuis 65 ans cette année. A cette occasion, un menu anniversaire est exclusivement disponible tout au long de l’année. Ce menu comprend mises en bouche, 3 services, mignardises et un accord met/vin. Il est à 99€ et est disponible tout au long de la semaine, wkend compris sous réserve de disponibilité - il faut donc réserver pour en profiter.





Brugmann

Elégant, un poil m'as-tu-vu, le Brugmann propose une cuisine française de qualité sur une terrasse tranquille à l'arrière d'une grande maison de maître. Nappes blanches et parasols vous feront l'effet d'assister à une célébration, midi comme soir !





