Le tant attendu calendrier Pirelli dévoile ses premières images avec un casting inédit : 100 % noir.

Pour cette 45e édition du fameux "cal", Pirelli a fait appel au photographe de mode Tim Walter. Une première depuis sa création en 1964 et un vent de fraîcheur au célèbre calendrier qui se réinvente sans cesse. Car la marque de pneumatique a entièrement fait confiance au Britannique, qui a lui-même choisi son casting. Et la surprise est totale avec 17 personnalités noires dont les actrices Lupita Nyongo et Whoopi Goldberg, les mannequins Naomi Campbell et Adowah Adobah, le mannequin albinos Thando Hopa ou encore le célèbre présentateur et drag queen RuPaul.

© Alessandro Scotti



Le thème détonne également avec les éditions précédentes, jamais on n'a vu un calendrier Pirelli aussi chaste. Les modèles sont tous entièrement habillés, vêtus d'ailleurs de costumes féeriques issus du monde imaginaire de Lewis Caroll. Les mises en scène sont dignes de Tim Burton, rappelant le célèbre conte Alice au pays des Merveilles : "L'histoire d'Alice a été racontée tellement de fois, et de manières tellement différentes, mais toujours avec un casting blanc. Je voulais repousser les limites de la représentation des personnages fictifs, et explorer des idéaux de beauté en constante évolution", explique Tim Walter au New York Times.





Le teaser du calendrier 2018 :