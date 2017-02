Sylvie, sur son blog Zéro Carabistouille partage ses recherches, ses bons plans et ses réflexions en matière de "zéro déchet". Dans ses carnets de route, elle nous raconte, à sa manière très personnelle, comment aborder les différents challenges dans lesquels sa famille s'est lancée depuis qu'elle a pris la décision de s'engager vers le "zéro déchet".

Il nous semblait important de partager sa vision des choses et suivre son expérience grandeur nature pour s'en inspirer, de tout... ou partie. Cette semaine, Sylvie fait le point sur les magasins de vrac ou qui ont un objectif zéro déchet. Et il y en a de plus en plus !





Lorsque nous nous sommes lancés dans le zéro déchet il y a plus d’un an, le mouvement n’en était qu’à son début. Depuis, les choses ont bien changé. Les citoyens se mobilisent, bougent et désirent adopter ce nouveau mode de vie : écologique, économique et surtout libérateur. Ouste les tentations et le matraquage publicitaire ! Ouste les poubelles qui débordent. On se focalise sur l’essentiel !

Aujourd’hui, on peut également trouver une multitude de lieux où l’on est accueilli à bras ouverts avec nos bocaux et nos sacs en tissus, le sourire en prime. Fini de passer pour des ovnis...

En dehors de vos propres petits commerçants où vous pouvez entamer la discussion et leur expliquer votre démarche (le zéro déchet, c’est avant tout local), un florilège de magasins de vrac, bio et zéro déchet voient le jour.

Oui, mais ça c’est à Bruxelles, me direz-vous ! Et bien, détrompez-vous, même à la campagne les choses bougent. Vous en trouverez forcément un près de chez vous ou sur votre chemin vers le boulot, vers l’école…





Voici une liste non exhaustive mais bien fournie de magasins vrac ou « objectif zéro déchet »





Et en guise d'amuse-bouche, en voici cinq un peu partout dans le pays !

Epices & tout (Arlon) – www.epicesettout.be





*Roots Store (Etterbeek, Bruxelles) : ouverture mars 2017 – www.facebook.com/rootsbruxelles

L’Epicerie du Nord (Liège) – www.facebook.com/pg/epiceriedunord.liege /