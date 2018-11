Préparez le rendez-vous avec le banquier.





Décédée en 2016, la célèbre architecte anglo-irakienne Zaha Hadid laisse derrière elle des trésors (presque) inestimables. Occupant les trois derniers étages d'un immeuble qu'elle a entièrement imaginé, ce penthouse situé non loin de la High Line de New York – au 520 W. 28th Street pour être précis – en est un. Pour la somme de 50 millions de dollars, soit 43,5 millions d'euros, il peut être à vous.

Un bijou architectural près de Chelsea

Des photos du bien ont été dévoilées par l'agence Related Companies, et relayées par Dezeen. Ses principaux arguments ? Ses 637 m² de surface et un escalier blanc design unique pour relier ses étages entre eux et une vue de rêve sur le quartier huppé de Chelsea que vous pourrez apprécier depuis une terrasse de 237m2.

Si vous vous lassez du magnifique escalier créé par la première lauréate du prestigieux prix Pritzker, ne vous inquiétez pas, un ascenseur est à votre disposition. La chambre principale, elle, dispose de son balcon privé, d'un dressing et de deux salles de bain, sait-on jamais. L'immeuble de 11 étages pour 39 appartements luxueux a d'autres avantages : une piscine, une salle et de sport et… une salle de cinéma.