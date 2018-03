Personne ne l’aura loupé : chats, chiens mais aussi furets (junjiandjiro le plus connu) et hamsters ont désormais leur compte Instagram. Il suffit de faire le test. En postant une photo d’un animal sur les réseaux sociaux, la machine à clics et à likes s’emballe en quelques minutes. C’est bien connu, les animaux adoucissent les mœurs.

Instagram ou une agence de mannequin (mypetagency pour ne citer qu’elle) de bêtes à poil ? En voici en tout cas un panel non exhaustif allant du loulou de Poméranie qui affiche un score honorable de 24.000 amis (@kiarathepomsky) à la féline Nala (nala_cat), star du marketing de Uber et Banana Republic en raison de ses 3,5 millions d’abonnés. En passant par la vache rustique aux 50.000 followers (@buckleythehighlandcow) ou encore Mr. Pokee le hérisson et ses 440.000 followers.

People à poils

Les animaux de compagnie ont donc aussi leur propre vie virtuelle et certains parviennent même à devenir presque plus populaire encore que leur maître. À commencer par Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld qui totalise plus de 110.000 followers, le chien de l’iconique Donatella Versace et ses 26.000 abonnés ou encore Slimane qui s’affiche sans cesse avec Lune (@lunehusk), le Husky de quatre mois que le coach star de The Voice Belgique a adopté (plus de 7000 followers). Une idée qui a du chien, non ?

Les conseils d'une vétérinaire

Dr Anne-Christine François, vétérinaire, nous prodigue quelques conseils pour avoir un animal de compagnie en ville.

1. Est-il possible d’habiter en ville avec son chien ?

Il est possible de faire vivre un chien en appartement pour autant qu’il soit proche de son maître et qu’il puisse partager des activités à deux. Bien évidemment, il faut accorder la taille du chien avec la superficie de l’appartement.

2. Comment habituer votre chien à la ville ?

Les bruits, les scooters, les voitures, les passants, les trams et l’agitation de la ville sont autant de facteurs auxquels il faudra habituer votre chien. Ainsi pour qu’il puisse se sentir bien, cette habituation doit se faire dès le plus jeune âge et de manière progressive. N’hésitez pas à utiliser le jeu ou des friandises pour détourner son attention !

3. Comment l’installer ?

L’aménagement de votre intérieur peut être un facteur important pour le bien-être de votre chien. Placez son panier dans un endroit où vous vivez, c’est un animal social. Choisissez de préférence un coin tranquille en dehors des lieux de passage, son panier est un endroit "à lui" où il peut se retirer au calme. Il en va de même pour ses gamelles. Fournissez-lui des distractions.

4. Un dernier conseil ?

Quelle que soit sa taille ou sa race, un chien a besoin de sortir au minimum 2 et pourquoi pas 4 fois par jour (des services existent). La promenade est une vraie balade avec des jeux, des exercices et des moments de détente. Votre chien a besoin de jouer, de rencontrer des congénères, de sentir des odeurs et de courir : c’est indispensable pour son équilibre !