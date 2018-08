La plateforme est devenue une vraie source d’inspiration pour trouver sa prochaine destination.





Les plages de sable fin où se baigner, les lieux à ne surtout pas louper, les paysages à immortaliser… Plus besoin d’un livre pour faire le tri. Aujourd’hui, c’est sur YouTube que cela se passe.

La Grèce envoie du rêve

Dans un récent communiqué, l’hébergeur révèle que ses recherches de vidéos de voyage ont explosé : + 44% en mai et juin 2018 par rapport à l’an passé. Alors, quels sont les pays qui nous font rêver sur notre ordinateur ? Sur YouTube, c’est la Grèce qui suscite le plus de curiosité. Le Japon et la Croatie viennent compléter le podium. Surprenant, mais vrai, les États-Unis n’apparaissent qu’à la 11e place alors que le Brésil clôture le top 20. Voici la liste complète :

1. Grèce

2. Japon

3. Croatie

4. Algérie

5. Thaïlande

6. Italie

7. Maroc

8. Espagne

9. Turquie

10. Chine

11. États-Unis

12. Mexique

13. Inde

14. Portugal

15. Égypte

16. Tunisie

17. Russie

18. Islande

19. Vietnam

20. Brésil