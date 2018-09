Des balades inoubliables, des musées étonnants, des églises fortifiées en veux-tu en voilà, une promenade à vélo qui donne à voir des paysages poétiques : le nord de la France a du beau et de l'historique à revendre et c'est ce qu'a voulu montrer Jean-Marc Quinet, photographe d'agences de presse et grand amateur de balades champêtres et de lieux hors des sentiers battus.

En 10 circuits inédits, il invite à découvrir la grande région, de Sedan à la Semoy, du nord de l'Aisne aux Ardennes ou encore de l'Oise au pays d'Yvois. Ici, pas de city trip, pas de capitale régionale, pas de shopping ni de restaurants renseignés mais des plongées loin du bruit et des coups de klaxons dans un Nord méconnu. La technique de découvertes de Jean-Marc Quinet accompagné d'Anne Marmasse ? Le "Tiens, tourne là, ça a l'air sympa".

Bien informé, ce guide se concentre sur les balades et l'histoire des villages, des sentiers et de la campagne. Et il donne des envies de Thiérache, de musarder à Parfondeval, de découvrir le Val de Fensch avec son passé minier et métallurgique et sa campagne qui a repris tous ses droits. Mais aussi de suivre notre Semois qui devient Semoy en France "dans un décor propice aux histoires et légendes". Des découvertes à faire en voiture, à vélo, en famille. Pour un jour, un week-end ou quelques jours, histoire de décompresser et de voir l'automne s'installer....

>> "Courts séjours dans le nord de la France - 10 circuits inédits pour découvrir la région" de Jean-Marc Quinet et Anne Marmasse, 240 pages. 180* Editions, 15€.

>> En savoir plus : sur le blog de Jean-Marc Quinet : www.7beaulenord.eu

© JM Quinet / Reporters



A Vendresse, dans les environs de Sedan.