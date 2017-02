Certaines nous suivent depuis plusieurs saisons, d’autres font leur joyeuse entrée cette année… Zoom sur quelques tendances déco à bien garder à l’œil cette année.





Vert j’espère

2017 sera placée sous le signe du vert, c’est le Pantone Colore Institute qui le dit. Et plus particulièrement du vert "Greenery" (PANTONE 15-0343 Greenery), un jaune-vert frais qui nous donne déjà envie d’être au printemps.

Le vert "Greenery" succède au duo de teintes, Serenity et Rose Quartz, en 2016, toujours d’actualité pour cette année. Le vert devra se partager la vedette avec d’autres teintes « star », notamment le vert foncé et le bleu marine, qui pourrait bien devenir le « nouveau noir ».

Coussin No More Twist, à partir de 70 euros, nomoretwist.be / Pouffe Birdy velours, Hülsta, 222 euros, shop.hulsta.com





Le marbre s’impose partout

Le marbre, déjà très populaire depuis plusieurs saisons, a bien l’intention de rester encore en 2017 sur la scène déco, si l’on en croit les tendances établies par Pinterest. S’il évoque le luxe et une certaine froideur, on verra aussi qu’il prend un coup de jeune et se démocratise… En s’affichant sur les murs par exemple ! Pas de panique pour ceux qui auraient le marbre en horreur, des matériaux plus naturels et chaleureux seront à la fête cette année comme le liège et même le feutre.

Table de bistrot marbre, Lixfeld, 399,00 €, www.laredoute.be / Papier peint Fermliving, 72.00€, www.fermliving.com





La fête aux bébêtes

Nos intérieurs deviennent de vraies bestiaires. Une tête de cerf en bois sur le mur, c’est toujours tendance. Les amateurs de décoration plus kitsch adoreront cette lampe de table en forme de singe. Quant à ceux qui sont épris d’évasion, rien de tel que du papier peint imprimé d’oiseaux migrateurs…

Lampe de table Monkey Sitting, Seletti, 205€, www.madeindesign.com / Papier peint Arte Ligna, prix n.c, www.arte-international.com





Le laiton, star de la décoration

Le doré c’est dépassé. Place au laiton, une matière chic et chaleureuse, déclinée principalement sur les luminaires, les accessoires de décoration et de table. Pour les chineurs et les chineuses, sachez que l’étain pourrait connaître son heure de gloire en 2017 également…

Ensemble de plats de Tom Dixon, set de 5 plats entre 65 et 110 €, www.tomdixon.net / Vase haut en verre et laiton, 16,99€, Maisons du monde





Les plantes vertes à gogo

Qu’elles soient suspendues, posées sur des étagères dans de jolies cache-pots, on transforme notre intérieur en jungle en y disposant de multiples plantes vertes. Coup de cœur pour ces étagères suspendues de l’architecte et artiste Bart Lens pour Sorax. Cette création composée d’une superposition de quelques étagères en cuivre reliées les unes aux autres par des bretelles peut faire office de séparation entre deux espaces. Parfait pour créer une luxuriante ambiance botanique, même dans les petits intérieurs.

Bretelle Lens Arch pour Serax, 290.40€ par étagère, www.serax.com / Vase AM PM, 32,99€, www.laredoute.be





Memphis revival

Il y a quelques mois, la collection de meubles de David Bowie était vendue aux enchères. Celle-ci comptait plusieurs pièces du designer italien Ettore Sottsas. C’est lui qui a fondé à Milan au début des années 80 le groupe Memphis, dont les créations étaient caractérisées par des couleurs primaires, des asymétries, des motifs kitsch et de la fantaisie. Le Style Memphis inspire toujours les designers d’aujourd’hui. En 2015, Kartell avait lancé la collection « Kartell goes Sottsass- A tribute to Memhis » pour rendre hommage au mouvement.

Tabouret/table d’appoint Colonna, Kartell, 253 €, www.kartell.com / Horloge « Time Maze » de Daniel Libeskind pour Alessi, 165€, www.alessi.com





« Less is more »

On connaît le "hygge" – à prononcer hygueu- concept danois qui désigne une atmosphère de bien-être, de cocooning. En déco, cela se traduit pas des bougies, des plaids, des jolies théières et des meubles en bois naturel… Bref, tout ce qui contribue à créer une atmosphère zen et chaleureuse. Cette philosophie très populaire en 2016 pourrait être détrônée par le « lagom » un concept qui nous vient aussi du Nord, de la Suède. "Lagom » signifie "ni trop, ni trop peu" ou "juste ce qu'il faut". "Contrairement à hygge qui décrit un sentiment, lagom est davantage une « éthique de la modération et de la simplicité'", écrit Vogue à ce sujet. Cette tendance du « less is more » va de pair avec une façon de vivre plus durable et respectueuse de l'environnement. Quoi de plus lagom dès lors que ces lampadaires Made in belgium réalisés à partir de feuilles de placage de bois récupérées ou encore « Histoires de chutes », un jeu de construction produit à partir des déchets générés par le travail du bois massif?





Lampe LV Creations, prix n.c, www.lvcreations.be ou wattitude.be / "Histoire de chutes", 100€, dustlab.be ou www.belgikie.be