Cet escalier géant complètement fou pourrait voir le jour à New York

Il ne mène nul part, mais son architecture ne laisse personne indifférent.

Inspirée par les puits à escaliers indiens, cette structure de 15 étages devrait être construite dans le nouveau quartier d'Hudson Yards à New York. Le designer, Thomas Heatherwick, qui a conçu la coupe pour la flamme olympique lors des Jeux de 2012 à Londres, vient de dévoiler son projet cette semaine.

Pour atteindre le sommet de cet escalier géant en forme de « ruche», il faudra gravir près de 2500 marches. Le projet artistique devrait coûter quelque 134 millions d'euros et sera financé par la société en charge de développer ce nouveau quartier new-yorkais. La structure "Vessel" ("le vaisseau ") sera recouverte d'une enveloppe d'acier couleur bronze.

Sur une superficie de plus de 1,2 million de mètres carrés, Hudson Yard accueillera plus de 24 millions de personnes par an. Le quartier comptera 5000 logements, cinq immeubles de bureau, une centaine de commerces, plus de 150 chambres d'hôtel, des lieux culturels, une école et 5 hectares de zone verte. C'est un des plus grands développement immobilier privé des Etats-Unis.