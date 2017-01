Une caméra cachée et très drôle ne met pas dans l'embarras des passants mais nous donne le sourire pour la journée !





Les Inachevés, c'est un groupe de trois jeunes comédiens de Rennes qui portent leur humour en bandoulière et se sont spécialisés dans des caméras cachés bien trouvées.Dans cet épisode, ils ont eu l'idée de faire une petite caméra cachée hilarante dans les bibliothèques universitaires.

Et là, on ne parle pas d'une caméra cachée qui met dans l'embarras des pauvres passant qui passaient par là, non : le seul qui se tape la gêne, c'est le comédien consentant.





Le principe est tout simple : le barbu se fait passer pour un étudiant qui bosse à la bibliothèque, casque sur la tête, air studieux et stylo en main. Sauf que sa prise jack est mal mise et que tout le monde entend sa musique. Et évidemment, les chansons sont carrément honteuses !





Les fous-rires sont au rendez-vous et ça nous donne la banane pour la journée. D'autres vidéo des Inachevés se trouvent sur leur page facebook.