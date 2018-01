Xendera (qui signifie "chemin" en basque) est une application qui risque bien de rencontrer un beau succès en ce début d'année. Plus qu'une appli qui comptabilise des points en fonction de votre activité sportive, elle permet de recevoir des bons d'achats. L'application a été téléchargée 235.125 fois et a obtenu une note moyenne de 3,9.

Comment cela fonctionne ?

Il suffit de se rendre sur l'App Store et Google Play et de télécharger gratuitement Xendera. Ensuite, il faut la relier aux applications de tracking utilisées comme "Santé", Runkeeper, Runtastic, Fitbit, Garmin... L'outil va comptabiliser les efforts sportifs réalisés et fixer des objectifs . Lorsqu'ils sont atteints, vous pouvez débloquer les bons. Par exemple, si vous parcourez 20 km en une semaine, vous pourriez avoir droit à une réduction dans une boutique en ligne de sportswear, un bikini, 20% sur l'eshop d'Adidas, Asics, Reebok...

Mais Xendera ne se limite pas à la course à pied. Natation, fitness, marche, vélo... Tout peut être ajouté et compté.

Pour les sportifs les plus aguerris, il est également possible de tenter l'un des challenges lancés pour gagner des objets. Roulez 30 km à vélo ou faites 20.000 pas en un temps limité et vous recevrez peut-être une montre connectée, un sac, une tenue de sport ou encore une "expérience unique".