Entre Barry White, Umberto Tozzi, Stevie Wonder et Laura Pausini, qu'allez-vous écouter ?





Cela vous dit quelque chose ? Bien sûr que cela vous parle ! Cette chanson d'Umberto Tozzi compte parmi les 18 chansons qui reviennent sur le devant de la scène chaque 14 février. On espère que c'est du second degré parce qu'il y a tellement d'autres magnifiques chansons qui parlent d'amour de nos jours avec de l'intensité et des rythmes envoûtants.... Mais en fait non : ces classiques plaisent autant qu'un bouquet de roses rouges acheté chez le fleuriste du coin.

Mais là n'est pas la question...

YouTube a cherché et a découvert 18 chansons qui sont toujours extrêmement populaires le 14 février.

Le chanteur soul américain Barry White a l’honneur de figurer deux fois dans la liste. Ses chansons « Can't Get Enough of Your Love, Babe » et « You're the First, the Last, My Everything » sont clairement des classiques pour la Saint-Valentin. Le guitariste argentin Axel place lui aussi deux titres dans le classement.

Ce n’est pas le français mais l’espagnol qui est la langue de l’amour, puisque 7 des 18 chansons sont en espagnol. Trois sont chantées en italien : outre Umberto Tozzi et Jovanotti, Laura Pausini figure dans le classement – et est la seule femme dans ce cas. Bryan Adams, Stevie Wonder et Elton John roucoulent eux aussi. Chaud chaud chaud ce soir...





Invariablement depuis 2012 ces vidéos connaissent une augmentation de plus de 50% dans les recherches sur YouTube, chaque année depuis 2012.